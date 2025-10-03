Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Айнтрахт – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Айнтрахт Франкфурт
04.10.2025 19:30 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
03 октября 2025, 18:25 | Обновлено 03 октября 2025, 19:29
45
0

Айнтрахт – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Матч начнется 4 октября в 19:30 по Киеву

03 октября 2025, 18:25 | Обновлено 03 октября 2025, 19:29
45
0
Айнтрахт – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
ФК Баварія Мюнхен

В субботу, 4 октября состоится поединок 6-го тура чемпионата Германии между «Айнтрахтом» и «Баварией». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Айнтрахт Франкфурт

Не слишком стабильно выглядит команда в начале сезона. За 5 игр Бундеслиги клуб смог получить 9 зачетных пунктов (3 победы, 2 поражения), позволяющих ему занимать 4-е место турнирной таблицы. Расстояние от топ-1 сейчас составляет уже 6 зачетных пунктов. В 1/32 финала коллектив без особых проблем одолел «Энгерс» со счетом 5:0.

Также нестабильно было начало команды в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Во 1-м туре «Айнтрахт» 5:1 разгромил «Галатасарай», а во 2-м с таким же счетом уступил мадридскому «Атлетико».

Бавария Мюнхен

Пока мюнхенский клуб идет без всякой осечки в сезоне. За 5 игр Бундеслиги «Бавария» одержала 5 побед, поэтому пока с 15 очками на счету занимает 1-е место турнирной таблицы. В матче за Суперкубок Германии коллектив одолел «Штутгарт», а в кубке страны победил «Веен» и квалифицировался в 1/16 финала.

Начало пути мюнхенцев в Лиге чемпионов также было отличным – клуб одолел лондонский «Челси» и киприотский «Пафос» с общим счетом 8:1.

Личные встречи

За последние 5 игр между коллективами очевидного доминанта нет. «Бавария» за этот отрезок получила 2 выигрыша, еще 2 матча завершились вничью, а 1 победу одержал «Айнтрахт».

Интересные факты

  • «Айнтрахт» забил 17 и пропустил 13 голов в текущем сезоне Бундеслиги. Это 2-й лучший и 1-й самый плохой результат среди всех команд лиги соответственно.
  • Ни в одном из 8 поединков «Айнтрахта» в этом сезоне не было забито менее 4 голов.
  • «Бавария» отличилась 22 мячами в текущем сезоне чемпионата Германии – лучший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Айнтрахт: Сантос – Браун, Теат, Кох, Коллинз – Баоя, Ларссон, Скири, Узун, Доан – Буркгардт

Бавария: Нойер – Лаймер, Та, Упвмекано, Боэ – Горецка, Киммих – Диас, Гнабри, Олисе – Кейн

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.72.

Прогноз Sport.ua
Айнтрахт Франкфурт
4 октября 2025 -
19:30
Бавария
Тотал больше 3.5 1.72 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Трабзонспор – Кайсериспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Боруссия Д – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Александрия – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Бавария Айнтрахт Франкфурт Бавария - Айнтрахт прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Футбол | 03 октября 2025, 08:30 6
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»

Известный тренер расстроен результатом и игрой «бело-синих» в игре Лиги конференций с «Кристал Пэлас

Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Футбол | 03 октября 2025, 06:23 12
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?

Горняки обыграли Абердин, а Динамо уступило Кристал Пэлас

В Англии уверены, что Шахтер не должен играть в Лиге конференций
Футбол | 02.10.2025, 21:10
В Англии уверены, что Шахтер не должен играть в Лиге конференций
В Англии уверены, что Шахтер не должен играть в Лиге конференций
Близки к выходу на ЧМ. 40-летний Роналду получил вызов в сборную Португалии
Футбол | 03.10.2025, 18:45
Близки к выходу на ЧМ. 40-летний Роналду получил вызов в сборную Португалии
Близки к выходу на ЧМ. 40-летний Роналду получил вызов в сборную Португалии
Колос – Рух – 0:2. Текстовая трансляция
Футбол | 03.10.2025, 16:27
Колос – Рух – 0:2. Текстовая трансляция
Колос – Рух – 0:2. Текстовая трансляция
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
01.10.2025, 22:01 2
Футзал
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
02.10.2025, 13:43 3
Футбол
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
01.10.2025, 22:46 3
Футбол
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
01.10.2025, 22:25 6
Футбол
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
02.10.2025, 16:39 2
Теннис
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
02.10.2025, 06:45
Футбол
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 26
Футбол
Во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над Барселоной
Во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над Барселоной
02.10.2025, 02:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем