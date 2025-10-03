В субботу, 4 октября состоится поединок 6-го тура чемпионата Германии между «Айнтрахтом» и «Баварией». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Айнтрахт Франкфурт

Не слишком стабильно выглядит команда в начале сезона. За 5 игр Бундеслиги клуб смог получить 9 зачетных пунктов (3 победы, 2 поражения), позволяющих ему занимать 4-е место турнирной таблицы. Расстояние от топ-1 сейчас составляет уже 6 зачетных пунктов. В 1/32 финала коллектив без особых проблем одолел «Энгерс» со счетом 5:0.

Также нестабильно было начало команды в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Во 1-м туре «Айнтрахт» 5:1 разгромил «Галатасарай», а во 2-м с таким же счетом уступил мадридскому «Атлетико».

Бавария Мюнхен

Пока мюнхенский клуб идет без всякой осечки в сезоне. За 5 игр Бундеслиги «Бавария» одержала 5 побед, поэтому пока с 15 очками на счету занимает 1-е место турнирной таблицы. В матче за Суперкубок Германии коллектив одолел «Штутгарт», а в кубке страны победил «Веен» и квалифицировался в 1/16 финала.

Начало пути мюнхенцев в Лиге чемпионов также было отличным – клуб одолел лондонский «Челси» и киприотский «Пафос» с общим счетом 8:1.

Личные встречи

За последние 5 игр между коллективами очевидного доминанта нет. «Бавария» за этот отрезок получила 2 выигрыша, еще 2 матча завершились вничью, а 1 победу одержал «Айнтрахт».

Интересные факты

«Айнтрахт» забил 17 и пропустил 13 голов в текущем сезоне Бундеслиги. Это 2-й лучший и 1-й самый плохой результат среди всех команд лиги соответственно.

Ни в одном из 8 поединков «Айнтрахта» в этом сезоне не было забито менее 4 голов.

«Бавария» отличилась 22 мячами в текущем сезоне чемпионата Германии – лучший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Айнтрахт: Сантос – Браун, Теат, Кох, Коллинз – Баоя, Ларссон, Скири, Узун, Доан – Буркгардт

Бавария: Нойер – Лаймер, Та, Упвмекано, Боэ – Горецка, Киммих – Диас, Гнабри, Олисе – Кейн

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.72.