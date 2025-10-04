Айнтрахт Франкфурт

4 октября «Айнтрахт» в рамках шестого тура Бундеслиги встретился с мюнхенским грандом – «Баварией».

Местом матча стала арена «Дойче Банк Парк» в городе Франкфурт.

Уже на 15-й секунде гости показали свой настрой на игру, открыв счет в матче. После быстрого гола Луиса Диаса в первом тайме отличился и лидер атаки – Гарри Кейн.

Финальной точкой стал второй гол Диаса, который сломал планы хозяев на камбэк. В итоге уверенная победа «Баварии» со счетом 3:0.

Благодаря этому матчу Кейн установил рекорд в Бундеслиге по забитым мячам, а «Бавария» довела позитивную серию в начале сезона до 10 побед во всех турнирах и также установила уникальное достижение.

Бундеслига. 6-й тур, 4 октября

«Айнтрахт» – «Бавария» – 0:3

Голы: Диас, 1, 83, Кейн, 27