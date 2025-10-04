Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Айнтрахт – Бавария – 0:3. Рекорды Кейна и мюнхенцев. Видео голов и обзор
Чемпионат Германии
Айнтрахт Франкфурт
04.10.2025 19:30 – FT 0 : 3
Бавария
Германия
04 октября 2025, 23:58 | Обновлено 05 октября 2025, 00:02
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Бундеслиги

Айнтрахт – Бавария – 0:3. Рекорды Кейна и мюнхенцев. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

4 октября «Айнтрахт» в рамках шестого тура Бундеслиги встретился с мюнхенским грандом – «Баварией».

Местом матча стала арена «Дойче Банк Парк» в городе Франкфурт.

Уже на 15-й секунде гости показали свой настрой на игру, открыв счет в матче. После быстрого гола Луиса Диаса в первом тайме отличился и лидер атаки – Гарри Кейн.

Финальной точкой стал второй гол Диаса, который сломал планы хозяев на камбэк. В итоге уверенная победа «Баварии» со счетом 3:0.

Благодаря этому матчу Кейн установил рекорд в Бундеслиге по забитым мячам, а «Бавария» довела позитивную серию в начале сезона до 10 побед во всех турнирах и также установила уникальное достижение.

Бундеслига. 6-й тур, 4 октября

«Айнтрахт» – «Бавария» – 0:3

Голы: Диас, 1, 83, Кейн, 27

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Бавария), асcист Рафаэль Геррейру.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Бавария), асcист Луис Диас.
1’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Бавария), асcист Серж Гнабри.
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
