Гол на 15-й секунде и неудержимый Кейн. Бавария обыграла опасного соперника

Бавария в матче чемпионата Германии обыграла Айнтрахт Франкфурт со счетом 3:0 и с 18 очками после шести туров уверенно лидирует в таблице, опережая Боруссию Дортмунд и Лейпциг на 4 и 5 пунктов соответственно.

Уже на 15-й секунде отличился Луис Диас, который затем сделал дубль, а неудержимый Гарри Кейн оформил 11-й мяч в шести турах.

Игра могла быть непростой для мюнхенцев, учитывая отличные действия хозяев в атаке. У Айнтрахта вторая лучшая атака чемпионата (17 голов), однако с Баварией справиться не удалось.

Айнтрахт с 9 очками остался 6-м.

Чемпионат Германии. 6-й тур

Айнтрахт Франкфурт – Бавария 0:3

Голы: Луис Диас, 1, 83, Кейн, 27

Айнтрахт: Сантос, Бута, Кох, Теат, Браун, Ларссон (Чайби, 65), Шкири (Хойлунд, 78), Доан, Узун (Кнауфф, 65), Бахоя (Гетце, 78), Буркардт (Вал, 82)

Бавария: Нойер, Боуи (Бишоф, 88), Упамекано, Та, Ляймер, Горетцка (Павлович, 46), Киммих, Олисе, Гнабри (Геррейру, 71), Луис Диас (Карл, 88), Кейн (Джексон, 85)