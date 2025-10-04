В субботу, 4 октября состоится поединок 9-го тура Первой лиги Украины между «Левым Берегом» и «Нивой». По киевскому времени игра начнется в 15.30.

Левый Берег

По возвращении ко 2-му по силе эшелона украинского футбола команда показывает не очень уверенные результаты. За 7 поединков Первой лиги киевляне смогли набрать 12 баллов, позволяющих им находиться на 7-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от топ-4 небольшое – 3 зачетных пункта, однако от 1-го места «Левый Берег» отделяет уже 10 очков.

С Кубка Украины клуб вылетел в 1/16 финала после минимального поражения против «Виктории».

Нива Тернополь

Тернополяне в текущем сезоне выглядят очень достойно – за 8 поединков в чемпионате они потерпели только 1 поражение (против «Черноморца» в 1 туре), трижды сыграли вничью и одержали 4 победы. 15 набранных баллов позволяют «Ниве» находиться на 5-й строчке турнирной таблицы, однако расстояние до топ-3 составляет всего 1 зачетный пункт.

В Кубке Украины тернополяне со счетом 3:0 разгромили «Реал-Фарму» и «СК Полтаву» и смогли квалифицироваться в 1/8 финала.

Личные встречи

Команды еще ни разу не встречались в очных играх между собой.

Интересные факты

Лишь в 1 из 5 последних поединках "Левый Берег» смог сохранить ворота сухими.

«Нива» непобедима на выезде уже в течение 4-х игр. На счету команды 2 победы и 2 ничьи.

Только в 1 из 5-х прошлых поединках «Нива» забила меньше 2 голов.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.52.