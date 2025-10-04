Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
Первая лига, 9-й тур. Левый Берег и Нива Тернополь сыграли вничью

Поединок прошел в Киеве на Арене «Левый Берег»

ФК Левый Берег

В субботу, 4 октября, в Киеве состоялся поединок девятого тура Первой лиги. «Левый Берег» встретился с тернопольской «Нивой».

Команды в турнирной таблице расположились по соседству. И как любят говорить тренеры, поединок был за шесть очков.

«Левый Берег» имел преимущество и создал ряд голевых моментов. Однако мяч так и не пересек линию ворот соперника.

«Нива» тоже забить не смогла. С точки зрения турнирной борьбы ничья больше устроила тернопольский клуб.

Первая лига. 9-й тур, 4 октября. Киев, арена «Левый Берег»

«Левый Берег» Киев – «Нива» Тернополь – 0:0

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Левый Берег Киев Нива Тернополь
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
