Первая лига, 9-й тур. Левый Берег и Нива Тернополь сыграли вничью
Поединок прошел в Киеве на Арене «Левый Берег»
В субботу, 4 октября, в Киеве состоялся поединок девятого тура Первой лиги. «Левый Берег» встретился с тернопольской «Нивой».
Команды в турнирной таблице расположились по соседству. И как любят говорить тренеры, поединок был за шесть очков.
«Левый Берег» имел преимущество и создал ряд голевых моментов. Однако мяч так и не пересек линию ворот соперника.
«Нива» тоже забить не смогла. С точки зрения турнирной борьбы ничья больше устроила тернопольский клуб.
Первая лига. 9-й тур, 4 октября. Киев, арена «Левый Берег»
«Левый Берег» Киев – «Нива» Тернополь – 0:0
Видеозапись матча
Инфографика
