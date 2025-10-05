Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Юрий ВИРТ: «Это был стопроцентный пенальти, который рефери не назначил»
05 октября 2025, 16:19
Юрий ВИРТ: «Это был стопроцентный пенальти, который рефери не назначил»

Главный тренер тернопольской «Нивы» проанализировал матч с «Левым Берегом»

Юрий Вирт

В поединке девятого тура Первой лиги «Левый Берег» сыграл вничью 0:0 с «Нивой» Тернополь. Результат матча прокомментировал главный тренер тернопольского клуба Юрий Вирт.

– Обе команды хотели сегодня победить, и мы в том числе. И все же не все у нас хорошо складывалось в первом тайме в плане атакующих действий. Мы больше уделяем внимание обороне, надежно сыграли, но хотелось бы, чтобы мы больше создавали подходы. У нас практически не было моментов. За исключением стартовых минут. Я считаю, что это был стопроцентный пенальти, который рефери не назначил, а он мог изменить ход игры. Я в раздевалке сказал в перерыве, что мы должны также хорошо защищаться, но мы больше должны создавать голевые моменты. Во втором тайме у нас были у нас были хорошие моменты, у нас были выходы один в один. К сожалению, мы их не реализовали. Если в целом, Левый Берег тоже не играл на гол. У них действительно были хорошие моменты и мяч, можно сказать, там по линии катался. За отношение, за характер футболистов – молодцы. Качество игры нам нужно улучшать, особенно в атакующих действиях.

– Тернопольская Нива с Ингульцом делят четвертые-пятые места. Это вас радует как главного тренера?

– Радует, сто процентов. Могу повторить, что у нас молодая команда, мы ее собираем. Многие футболисты у нас пришли из Нивы-2, многих футболистов мы пригласили из Второй лиги. Поэтому этот результат – это их отношение как в тренировочном процессе, так и в играх. По отношению – к футболистам у меня вообще вопросов нет. А вот по работе, по выполнению игры с мячом, мы много должны работать, чтобы быть солиднее на футбольном поле. Вот этого нам не хватает.

– Ожидаете ли с нетерпением матч с Буковиной?

– Сто процентов. Это я думаю, что это будет тоже очень сложный матч для нас. Я могу сказать, что у Буковины и Черноморца пока нет конкурентов. Не вижу, кто может быть третьей силой, кто выйдет в Премьер-лигу. Это действительно топовые команды Первой лиги. И по игре я поставлю выше черновицкую Буковину. Мне очень нравится команда. Селекция фантастическая была летом. Семь футболистов из Премьер-лиги, просто топ. Я думаю, что это классное усиление, и сейчас у них классный результат. Поэтому я понимаю, что нам будет тяжело в той игре, но все решится на футбольном поле. Мы будем что-то думать. Три дня отдохнем и со свежими силами будем стараться показать классный футбол и результат. Результат у нас будет на первом месте.

Видеообзор матча

