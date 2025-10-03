Прервали безвыигрышную серию. Прикарпатье одолело Ворсклу

В пятницу, 3 октября, в Первой лиге стартовала игровая программа девятого тура. В Ивано-Франковске «Прикарпатье» принимало «Ворсклу». Встреча закончилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

«Прикарпатье» подходило к матчу с «Ворсклой» имея серию без побед из шести матчей подряд. На своем поле команда в текущем сезоне вообще не выигрывала. И футболистам хотелось порадовать болельщиков победой.

Первый тайм поединка прошел без забитых мячей. Счет «Прикарпатье» открыло на 67-й минуте. Отличился Андрей Хома.

Этот гол и решил судьбу матча. «Ворскла» не смогла избежать поражения не смотря на все старания.

Первая лига. 9-й тур, 3 октября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»

«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Ворскла» Полтава – 1:0

Гол: Хома, 67

Видеозапись матча

Инфографика