Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Прервали безвыигрышную серию. Прикарпатье одолело Ворсклу
Первая лига
Прикарпатье
03.10.2025 12:00 – FT 1 : 0
Ворскла
Украина. Первая лига
Прервали безвыигрышную серию. Прикарпатье одолело Ворсклу

Поединок прошел в Ивано-Франковске на стадионе «Рух»

ФК Прикарпатье

В пятницу, 3 октября, в Первой лиге стартовала игровая программа девятого тура. В Ивано-Франковске «Прикарпатье» принимало «Ворсклу». Встреча закончилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

«Прикарпатье» подходило к матчу с «Ворсклой» имея серию без побед из шести матчей подряд. На своем поле команда в текущем сезоне вообще не выигрывала. И футболистам хотелось порадовать болельщиков победой.

Первый тайм поединка прошел без забитых мячей. Счет «Прикарпатье» открыло на 67-й минуте. Отличился Андрей Хома.

Этот гол и решил судьбу матча. «Ворскла» не смогла избежать поражения не смотря на все старания.

Первая лига. 9-й тур, 3 октября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»

«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Ворскла» Полтава – 1:0

Гол: Хома, 67

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Хома (Прикарпатье).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
