  Александр БАБИЧ: «Кто не будет работать, будем жать руки и прощаться»
Первая лига
Прикарпатье
03.10.2025 12:00 – FT 1 : 0
Ворскла
Украина. Первая лига
04 октября 2025, 10:18
Александр БАБИЧ: «Кто не будет работать, будем жать руки и прощаться»

Наставник «Ворсклы» прокомментировал результат матча с «Прикарпатьем»

04 октября 2025, 10:18
Александр БАБИЧ: «Кто не будет работать, будем жать руки и прощаться»
ФК Ворскла. Александр Бабич

В пятницу, 3 октября, в матче девятого тура Первой лиги «Ворскла» на выезде проиграла «Прикарпатью» со счетом 0:1. Итог матча подвел главный тренер полтавского клуба Александр Бабич.

«Игра была равная. Такие матчи бывают до забитого мяча. Могу сказать по своей команде, что очень недоволен, как мы играли в первом тайме. То есть, контроль был, но мало создавали, мало бежали вперед. После перерыва немного перестроились, стали играть больше вперед, но сами себе начали привозить моменты, когда отдал один в один Хоме наш защитник. То есть и пошел такой немножко нервоз по ребятам. Выпускали более или менее опытных игроков, чтобы как раз немного спокойствия прибавили. Не все вошли в игру, как мы от них ожидаем. Здесь нужно разговаривать, разбираться. Может, кто-то устал. Ну, я профессионал и тоже профессионально потребую от игроков на 100%, чтобы они выходили, отрабатывали. Кто не будет отрабатывать, будем жать руки, прощаться. И пусть у нас будет 14-15 футболистов, но все будут отрабатывать и помогать друг другу.

Почему было мало голевых моментов? Потому что важен был результат. Прикарпатье играло в пять защитников, немного зон было. Игра такая вязкая была, но три момента было в первом тайме. Прихна пробивал – в перекладину попал. Во втором тайме два момента Войцеховского. С 9 метров нужно было забивать и как минимум попадать в створ ворот. Дмитрук с правого фланга четырежды выходит, не может перебить первую зону. То есть, такие подходы были во втором тайме. Но, конечно, что качества немного не хватает нам в завершающей фазе. И, конечно, что мы страдаем после таких моментов. В футболе так бывает, когда ты не забиваешь. Мы не забили и через три или четыре минуты пропустили.

Удивило ли Прикарпатье? Нет, мы понимали, что такая достаточно крепкая команда. Очень любят играть длинными передачами, плюс стандартные положения. Понимали, что нападающий есть быстрый. Если брать моменты, когда мы сами себе привезли, то с нападающим мы справились.

Какие впечатления от Первой лиги? Равная лига. Я могу сказать, что многие матчи мы сыграли, где игра раскрывалась, когда кто-то забивал. Пока равный счет очень осторожно играют команды. Конечно, многие команды играют такими длинными передачами и в такой достаточно силовой футбол. Ну это Первая лига. Больше борьбы, больше такого движения без мяча. То есть в Премьер-лиге больше тактических перестроек. Но это футбол, в который тоже нужно играть, уметь играть и уметь добывать результат», – сказал Александр Бабич.

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Хома (Прикарпатье).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск Ворскла Полтава Александр Бабич Олег Рыпан
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
