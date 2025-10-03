03.10.2025 14:00 - : -
Прикарпатье – Ворскла. Ингулец – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 3 октября видеотрансляцию матчей 9-го тура
3 октября проходят матчи 9-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 8-й тур, 3 октября 2025
- 12:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Ворскла Полтава
- 14:00. Ингулец Петрово – Феникс-Мариуполь
Турнирная таблица
12:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Ворскла Полтава
14:00. Ингулец Петрово – Феникс-Мариуполь
