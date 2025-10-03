Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Прикарпатье – Ворскла. Ингулец – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE
Первая лига
Ингулец
03.10.2025 14:00 - : -
Феникс-Мариуполь
Украина. Первая лига
03 октября 2025, 12:10 | Обновлено 03 октября 2025, 12:11
Прикарпатье – Ворскла. Ингулец – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 3 октября видеотрансляцию матчей 9-го тура

ФК Ворскла

3 октября проходят матчи 9-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 8-й тур, 3 октября 2025

  • 12:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Ворскла Полтава
  • 14:00. Ингулец Петрово – Феникс-Мариуполь

Турнирная таблица

12:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Ворскла Полтава

14:00. Ингулец Петрово – Феникс-Мариуполь

Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Прикарпатье Ивано-Франковск Ворскла Полтава Ингулец Феникс-Мариуполь
