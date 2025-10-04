Василий КОБИН: «Нам нужно до конца первого круга выйти на первое место»

В поединке девятого тура Первой лиги «Ингулец» на своем поле со счетом 2:0 обыграл «Феникс-Мариуполь». Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал результат матча и рассказал о задачах команды.

«В первую очередь хочу поздравить своих игроков с победой. И хочу поздравить болельщиков, которые нас поддерживали. Победа нам далась тяжелым трудом, но ребят поздравляю с тем, что они гнули свою линию, давили на команду и в какой-то момент они это переломили и получили сегодня три зачетных балла.

Какой эпизод стал ключевым? Если брать в целом по игре, то, конечно, мы были лучшими в первом тайме. Не хватает нам реализации. И это уже не первая игра, где мы оказываем давление на ворота соперника, но нет завершающего удара или нет завершающей передачи. А гол оказывает большое влияние на игру. Он раскрывает игру, команды начинают раскрываться. И, конечно, игра уже проходит под диктовку забивающей команды. Потому что есть уже некоторые варианты для того, чтобы маневрировать своими действиями, либо отдать мяч сопернику, либо играть в контригру. Голы нам сейчас в осенней части даются тяжеловато. Моменты мы создаем, это нравится, но гол пришел относительно поздний. Труден был второй тайм, нужно отдать должное сопернику. Команда боролась до последнего. команда навязывает достаточно качественную игру. Считаю, что нужно команду похвалить. Команда хорошо смотрится. Возможно, им не хватает скамейки запасных, но так команда и сегодня хорошо выглядела, и в предыдущем матче против Буковины хорошо выглядела. Но есть главный тренер, они там будут разбираться. Нам нужно двигаться, двигаться дальше и пытаться до конца первого круга выйти на первое место.

Есть ли наработка, как расшатать плотную оборону соперника? Наработка есть, но против нас играет противник, который в низком блоке обороняется и не так легко вскрыть, к большому сожалению. Мы создаем моменты, но хочется, конечно, большего. Где-то нас подводит технические недостатки игроков, где-то наше мастерство нас подводит. Но то, что ребята делают на футбольном поле, мне нравится. И самое главное, что команда достаточно молодая. Если брать средний возраст команды, то команда молодая. И конечно, что они будут совершать ошибки технические. Где-то тактически мы действуем неправильно, но то, что мы пытаемся играть первым номером, это не так легко. И играть в футбол контратакующий гораздо легче, потому что обороняться гораздо проще. Все команды могут обороняться. А нам даются эти голы тяжело, но мы это прекрасно понимаем, ребята это прекрасно понимают. Если команда забивает, то и игра раскрывается, и игры получаются открыты на переходных фазах. Тогда у нас есть и достаточно качественные игроки, которые могут воспользоваться пространством.

Есть ли в команде лидеры, которые могут увести молодых ребят за собой? Да, и мы об этом очень много говорим внутри команды. Мы хотим, чтобы этих лидеров было гораздо больше. Но лидером не становятся, лидером рождаются. И очень тяжело игрока заверить, что он лидер. Это очень тяжело. Это не тренируется. Если игрок в себе находит ресурс, берет инициативу на себя, то это очень хорошо. Хочется, чтобы их было больше, но сейчас их не хватает. Надеемся, что со временем они все больше будут проявлять свои лидерские качества на футбольном поле. Потому что я как главный тренер хочу, чтобы у меня было 11 лидеров на футбольном поле с первых минут. И выходящие на замену игроки тоже были лидерами, потому что очень важно усилить игру во время матча. Это очень важно, тем более в осенней части чемпионата, где тяжелые поля будут, погода и так далее.

Следующая игра с Агробизнесом? Сейчас мы не думаем об Агробизнесе. Мы провели трудную игру. Ребятам нужно восстановиться. И потом уже будем думать, потому что игра складывается очень богатых эпизодов, влияющих на игру. Игра может быть для нас как тяжелой, так и легкой. Всё в зависимости от того, как мы подготовимся к ней», – сказал Василий Кобин.