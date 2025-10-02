Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ингулец – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Ингулец
03.10.2025 14:00 - : -
Феникс-Мариуполь
Украина. Первая лига
02 октября 2025, 22:43 | Обновлено 02 октября 2025, 22:44
Ингулец – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 3 октября в 14:00 по Киеву

Ингулец – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Ингулец

В пятницу, 3 октября, состоится поединок 9-го тура Первой лиги Украины между «Ингульцем» и «Фениксом-Мариуполем». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Ингулец

Петровская команда за 8 поединков в текущем сезоне Первой лиги смогла набрать 13 зачетных баллов (4 ничьих, 3 победы и 1 поражение), позволяющих ей сейчас находиться на 5-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от топ-4 составляет всего 2 очка, однако лидер «Черноморец» опережает «красно-желтых» уже на 9 пунктов.

В Кубке Украины «Ингулец» уже победил «Карбон» и «Подолье» и квалифицировался в 1/8 финала турнира.

Феникс-Мариуполь

В 8-ми стартовых турах текущего сезона чемпионата мариупольцы набрали 8 очков (4 поражения, 2 ничьи и 2 победы), благодаря которым сейчас занимают 11-ю строчку турнирной таблицы. Однако от зоны вылета команду отделяет совсем немного – всего 2 зачетных пункта.

В Кубке Украины «Феникс» также уже квалифицировался в 1/8 финала, одолев на своем пути «Ужгород» и «Металлург».

Личные встречи

Последний раз клубы встречались между собой еще в 2023 году и тогда сыграли между собой в 2-х играх. Первая завершилась вничью 0:0, а во 2-й минимальную победу одержал «Феникс».

Интересные факты

  • «Ингулец» не побеждает в Первой лиге уже в течение 3-х игр. На счету команды 2 ничьи и 1 поражение.
  • «Ингулец» забил 14 голов в текущем сезоне Первой лиги – 3-й лучший результат среди всех команд.
  • В последних 5-х играх «Феникс» лишь раз смог сохранить ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на победу «Ингульца» с коэффициентом 1.7.

Ингулец
3 октября 2025 -
14:00
Феникс-Мариуполь
Победа Ингульца 1.7
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Борнмут – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Прикарпатье – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Сельта – ПАОК. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
