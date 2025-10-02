В пятницу, 3 октября, состоится поединок 9-го тура Первой лиги Украины между «Ингульцем» и «Фениксом-Мариуполем». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Ингулец

Петровская команда за 8 поединков в текущем сезоне Первой лиги смогла набрать 13 зачетных баллов (4 ничьих, 3 победы и 1 поражение), позволяющих ей сейчас находиться на 5-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от топ-4 составляет всего 2 очка, однако лидер «Черноморец» опережает «красно-желтых» уже на 9 пунктов.

В Кубке Украины «Ингулец» уже победил «Карбон» и «Подолье» и квалифицировался в 1/8 финала турнира.

Феникс-Мариуполь

В 8-ми стартовых турах текущего сезона чемпионата мариупольцы набрали 8 очков (4 поражения, 2 ничьи и 2 победы), благодаря которым сейчас занимают 11-ю строчку турнирной таблицы. Однако от зоны вылета команду отделяет совсем немного – всего 2 зачетных пункта.

В Кубке Украины «Феникс» также уже квалифицировался в 1/8 финала, одолев на своем пути «Ужгород» и «Металлург».

Личные встречи

Последний раз клубы встречались между собой еще в 2023 году и тогда сыграли между собой в 2-х играх. Первая завершилась вничью 0:0, а во 2-й минимальную победу одержал «Феникс».

Интересные факты

«Ингулец» не побеждает в Первой лиге уже в течение 3-х игр. На счету команды 2 ничьи и 1 поражение.

«Ингулец» забил 14 голов в текущем сезоне Первой лиги – 3-й лучший результат среди всех команд.

В последних 5-х играх «Феникс» лишь раз смог сохранить ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на победу «Ингульца» с коэффициентом 1.7.