Три очка для команды Кобина. Ингулец обыграл Феникс-Мариуполь
Поединок прошел в Петрово на стадионе «Ингулец»
В пятницу, 3 октября, состоялся матч девятого тура Первой лиги. «Ингулец» на своем поле принимал «Феникс-Мариуполь» и одержал победу со счетом 2:0.
«Ингулец» не мог выиграть в трех матчах подряд. И вот серия прервалась.
Первая половина матча прошла без забитых мячей. Счет в матче «Ингулец» открыл на 73-й минуте. В составе команды Василия Кобина отличился Кристиан Свистун.
На 76-й минуте «Феникс-Мариуполь» остался в меньшинстве. Красную карточку за отмашку заработал Роман Гагун.
Второй мяч «Ингулец» забил уже в компенсированное время. Гол на свой счет записал Александр Пятов.
Первая лига. 9-й тур, 3 октября. Петрово, стадион «Ингулец»
«Ингулец» – «Феникс-Мариуполь» – 2:0
Голы: Свистун, 73, Пятов, 90+2
Удаление: Гагун, 76
