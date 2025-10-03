Три очка для команды Кобина. Ингулец обыграл Феникс-Мариуполь

В пятницу, 3 октября, состоялся матч девятого тура Первой лиги. «Ингулец» на своем поле принимал «Феникс-Мариуполь» и одержал победу со счетом 2:0.

«Ингулец» не мог выиграть в трех матчах подряд. И вот серия прервалась.

Первая половина матча прошла без забитых мячей. Счет в матче «Ингулец» открыл на 73-й минуте. В составе команды Василия Кобина отличился Кристиан Свистун.

На 76-й минуте «Феникс-Мариуполь» остался в меньшинстве. Красную карточку за отмашку заработал Роман Гагун.

Второй мяч «Ингулец» забил уже в компенсированное время. Гол на свой счет записал Александр Пятов.

Первая лига. 9-й тур, 3 октября. Петрово, стадион «Ингулец»

«Ингулец» – «Феникс-Мариуполь» – 2:0

Голы: Свистун, 73, Пятов, 90+2

Удаление: Гагун, 76

