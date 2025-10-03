Прикарпатье – Ворскла – 1:0. Хома приносит победу. Видео гола и обзор

В пятницу, 3 октября, в Первой лиге прошли матчи девятого тура. В Ивано-Франковске встретились «Прикарпатье» и «Ворскла». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.

На своем поле «Прикарпатье» в текущем сезоне вообще не выигрывало. А общая серия без побед составляла шесть матчей подряд.

В первом тайме команды не порадовали забитыми мячами. Первым на 67-й минуте забило «Прикарпатье». Отличился Андрей Хома.

Гол Хомы так и остался единственным в матче. «Ворскла» не смогла избежать поражения, не смотря на все старания команды.

Первая лига. 9-й тур, 3 октября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»

«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Ворскла» Полтава – 1:0

Гол: Хома, 67

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча