  Прикарпатье – Ворскла – 1:0. Хома приносит победу. Видео гола и обзор
Первая лига
Прикарпатье
03.10.2025 12:00 – FT 1 : 0
Ворскла
Украина. Первая лига
Прикарпатье – Ворскла – 1:0. Хома приносит победу. Видео гола и обзор

«Прикарпатье» прервало безвыигрышную серию

ФК Ворскла

В пятницу, 3 октября, в Первой лиге прошли матчи девятого тура. В Ивано-Франковске встретились «Прикарпатье» и «Ворскла». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.

На своем поле «Прикарпатье» в текущем сезоне вообще не выигрывало. А общая серия без побед составляла шесть матчей подряд.

В первом тайме команды не порадовали забитыми мячами. Первым на 67-й минуте забило «Прикарпатье». Отличился Андрей Хома.

Гол Хомы так и остался единственным в матче. «Ворскла» не смогла избежать поражения, не смотря на все старания команды.

Первая лига. 9-й тур, 3 октября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»

«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Ворскла» Полтава – 1:0

Гол: Хома, 67

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Хома (Прикарпатье).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск Ворскла Полтава Андрей Хома видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
