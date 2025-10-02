Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Прикарпатье
03.10.2025 12:00 - : -
Ворскла
Украина. Первая лига
02 октября 2025, 22:33 | Обновлено 02 октября 2025, 22:39
Прикарпатье – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 3 октября в 12:00 по Киеву

ФК Ворскла

В пятницу, 3 октября, состоится поединок 9-го тура Первой лиги Украины между «Прикарпатье» и «Ворсклой». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Прикарпатье

Не в слишком хорошей форме сейчас находится Ивано-Франковский коллектив. За 8 поединков чемпионата коллектив одержал всего 2 победы (в 2-х стартовых турах), дважды сыграл вничью и потерпел 4 поражения. С 8 баллами на счету клуб находится на 9-й строчке турнирной таблицы Первой лиги.

В Кубке Украины «Прикарпатье» вылетело еще в 1/32 финала, проиграв любительскому «Денгоффу» в серии пенальти.

Ворскла

Полтавский коллектив имеет лучшую статистику. В 8 поединках Первой лиги «Ворскла» одержала 3 победы, трижды сыграла вничью и 2 раза потерпела поражение. Эти результаты позволяют клубу с 12-ю баллами на счету занимать 6-е место турнирной таблицы. Расстояние от топ-4 на данный момент составляет всего 3 зачетных пункта.

«Ворскла» также вылетела из Кубка Украины на стадии 1/32 финала, минимально проиграв сумской «Виктории».

Личные встречи

Клубы ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Прикарпатье» продолжается уже 7 игр подряд. За это время команда пять раз проиграла и дважды сыграла вничью.
  • «Прикарпатье» пропустило 12 мячей в текущем сезоне Первой лиги – 2-й худший результат среди всех команд.
  • В последних 7 играх «Ворскла» забила всего 3 гола.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.57.

Прикарпатье
3 октября 2025 -
12:00
Ворскла
