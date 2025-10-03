Шесть матчей без побед. Наставник Ноттингема вошел в историю команды
Ангелос Постеколгу так и не сумел одержать победу за шесть матчей во главе английской команды
В четверг, 2 октября, состоялся матч второго тура Лиги Европы, в котором сыграли английский «Ноттингем» и «Мидтьюлланд» из Дании. Гости одолели соперника с минимальным счетом 3:2.
Ангелос Постекоглу стал первым тренером «лесников» за последние сто лет, который не одержал ни одной победы за первые шесть матчей после назначения на должность наставника. Осенью 1925 года Джон Бейнс проиграл семь поединков подряд и только с восьмой попытки отпраздновал успех.
Во время матча Лиги Европы разгневанные болельщики призывали австралийского специалиста уйти в отставку и пели песни со словами «Тебя уволят утром». Постекоглу отреагировал на неудачный старт в «Ноттингеме»:
«Фанаты разочарованы, они имеют право на свое мнение. Меня уже ничто не удивляет, пожалуй, это климат, в котором мы находимся. Я ничего не могу контролировать, моя ответственность состоит в том, чтобы одерживать победы», – заявил Ангелос.
В следующем матче, который состоится 5 октября, «Ноттингем» на выезде встретится с «Ньюкаслом». Поединок седьмого тура начнется в 16:00 по киевскому времени. На данный момент подопечные Постекоглу набрали пять баллов и занимают лишь 17-е место в турнирной таблице.
🚨🌳 Ange Postecoglou on #NFFC fans chanting you’re getting sacked in the morning: “The fans are disappointed, they're entitled to have an opinion”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2025
“Nothing surprises me anymore, guess it’s the climate we’re in. Nothing I can control, my responsibility lies with getting wins”. pic.twitter.com/s5byHHcOTg
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Шахтер» одержал победу со счетом 3:2
Бывший тренер киевского клуба разочарован игрой команды в Лиге конференций