Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шесть матчей без побед. Наставник Ноттингема вошел в историю команды
Лига Европы
03 октября 2025, 13:41 |
119
0

Шесть матчей без побед. Наставник Ноттингема вошел в историю команды

Ангелос Постеколгу так и не сумел одержать победу за шесть матчей во главе английской команды

03 октября 2025, 13:41 |
119
0
Шесть матчей без побед. Наставник Ноттингема вошел в историю команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постеколгу

В четверг, 2 октября, состоялся матч второго тура Лиги Европы, в котором сыграли английский «Ноттингем» и «Мидтьюлланд» из Дании. Гости одолели соперника с минимальным счетом 3:2.

Ангелос Постекоглу стал первым тренером «лесников» за последние сто лет, который не одержал ни одной победы за первые шесть матчей после назначения на должность наставника. Осенью 1925 года Джон Бейнс проиграл семь поединков подряд и только с восьмой попытки отпраздновал успех.

Во время матча Лиги Европы разгневанные болельщики призывали австралийского специалиста уйти в отставку и пели песни со словами «Тебя уволят утром». Постекоглу отреагировал на неудачный старт в «Ноттингеме»:

«Фанаты разочарованы, они имеют право на свое мнение. Меня уже ничто не удивляет, пожалуй, это климат, в котором мы находимся. Я ничего не могу контролировать, моя ответственность состоит в том, чтобы одерживать победы», – заявил Ангелос.

В следующем матче, который состоится 5 октября, «Ноттингем» на выезде встретится с «Ньюкаслом». Поединок седьмого тура начнется в 16:00 по киевскому времени. На данный момент подопечные Постекоглу набрали пять баллов и занимают лишь 17-е место в турнирной таблице.

По теме:
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
В Италии оценили игру Довбика после матча, в котором он не забил пенальти
Порту победил во всех девяти стартовых матчах сезона
Лига Европы Ноттингем Форест Мидтьюлланд Ангелос Постекоглу Фабрицио Романо антирекорд Александр Зинченко
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Шахтер без нервов не умеет». Реакция фанов на матч горняков в ЛК
Футбол | 03 октября 2025, 13:31 0
«Шахтер без нервов не умеет». Реакция фанов на матч горняков в ЛК
«Шахтер без нервов не умеет». Реакция фанов на матч горняков в ЛК

«Шахтер» одержал победу со счетом 3:2

Йожеф САБО: Динамо никакое. Что Шовковский может сделать с таким составом?
Футбол | 03 октября 2025, 09:24 6
Йожеф САБО: Динамо никакое. Что Шовковский может сделать с таким составом?
Йожеф САБО: Динамо никакое. Что Шовковский может сделать с таким составом?

Бывший тренер киевского клуба разочарован игрой команды в Лиге конференций

Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Футбол | 02.10.2025, 18:03
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Футбол | 03.10.2025, 06:23
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Футбол | 02.10.2025, 21:43
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
01.10.2025, 22:01 2
Футзал
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
01.10.2025, 08:17 7
Футбол
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 25
Футбол
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
01.10.2025, 22:25 6
Футбол
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
02.10.2025, 03:41 1
Футбол
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
01.10.2025, 13:56 14
Футбол
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
01.10.2025, 22:46 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем