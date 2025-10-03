Шесть матчей без побед. Наставник Ноттингема вошел в историю команды

В четверг, 2 октября, состоялся матч второго тура Лиги Европы, в котором сыграли английский «Ноттингем» и «Мидтьюлланд» из Дании. Гости одолели соперника с минимальным счетом 3:2.

Ангелос Постекоглу стал первым тренером «лесников» за последние сто лет, который не одержал ни одной победы за первые шесть матчей после назначения на должность наставника. Осенью 1925 года Джон Бейнс проиграл семь поединков подряд и только с восьмой попытки отпраздновал успех.

Во время матча Лиги Европы разгневанные болельщики призывали австралийского специалиста уйти в отставку и пели песни со словами «Тебя уволят утром». Постекоглу отреагировал на неудачный старт в «Ноттингеме»:

«Фанаты разочарованы, они имеют право на свое мнение. Меня уже ничто не удивляет, пожалуй, это климат, в котором мы находимся. Я ничего не могу контролировать, моя ответственность состоит в том, чтобы одерживать победы», – заявил Ангелос.

В следующем матче, который состоится 5 октября, «Ноттингем» на выезде встретится с «Ньюкаслом». Поединок седьмого тура начнется в 16:00 по киевскому времени. На данный момент подопечные Постекоглу набрали пять баллов и занимают лишь 17-е место в турнирной таблице.