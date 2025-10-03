Олег САЛЕНКО: «Стыдно за игру. Бражко обыграли, Ярмоленко пешком ходит»

Легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Олег Саленко остался недоволен после игры «бело-синих» в Лиге конференций. Подопечные Александра Шовковского уступили английскому «Кристал Пэлас» в матче первого тура (0:2).

– Важно создавать моменты, а киевляне ничего не создали. Даже когда соперник остался вдесятером, вышло все наоборот – английская команда действовала активнее и фактически зажала «Динамо» на его половине поля.

– Первый пропущенный гол – это ошибка, или невезение?

– Там нельзя было позволять сопернику делать навес в штрафную «Динамо», и все... Что касается второго гола, то да – Бражко обыграл оппонент на замахе. Где подстраховка? За Бражко должен следовать еще один защитник. Это системный просчет, ошибка не одного Бражко, а всей команды, отсутствие тренерской идеи...

– Как оцените игру «Динамо» в атаке, действия Герреро и Бленуце?

– Никак. Вы вспомните только о количестве ударов динамовцев в рамку ворот «Кристал Пэлас»... В середине поля наши хавбеки не могут никого один в один обыграть. Ярмоленко пешком по полю ходит... И на Герреро, и на Бленуце нужно больше передач делать – обостряющих, на ход, на линию штрафной площадки, или в саму штрафную.

Однако этого почти нет... Кто-то скажет, мол, Герреро же старался. Однако этого мало. Я тоже в свои годы могу выйти в атаке «Динамо» и стараться, однако какая польза из этого будет? Пока мне стыдно за игру «Динамо», – подытожил Саленко.

Подопечные Александра Шовковского сыграют еще пять матчей в основном этапе Лиги конференций – против турецкого «Самсунспора», боснийского «Зринськи», кипрской «Омонии», итальянской «Фиорентины» и «Ноа» из Армении.