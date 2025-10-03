Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сабо обратился к Шовковскому после неудачи в Лиге конференций
Лига конференций
03 октября 2025, 11:03 | Обновлено 03 октября 2025, 11:12
Сабо обратился к Шовковскому после неудачи в Лиге конференций

Наставник киевской команды должен был выбрать другую тактику на матч с «Кристал Пэлас»

Сабо обратился к Шовковскому после неудачи в Лиге конференций
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Киевское «Динамо» неудачно стартовало в основном этапе Лиги конференций – подопечные Александра Шовковского потерпели поражение от английского «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.

Известный украинский тренер Йожеф Сабо считает, что его бывшая команда находится в кризисе. Кроме того, специалист уверен, что наставник «бело-синих» должен был выбрать другую тактику на противостояние в еврокубках:

«Кризис в «Динамо» уже давно. Всю жизнь, сколько помню, мы славились тем, что были физически очень хорошо подготовлены, гораздо лучше соперников наших. Еще до того, как Лобановский команду принял и начал применять свои методы. Что сегодня? На скорости играли только игроки английской команды.

Шовковскому нужно было выбрать тактику игры от обороны. Трудно было играть в открытый футбол. Динамовцы должны были играть на контратаках, а не на встречных курсах, где наши проваливались, не успевали за оппонентами, проигрывали подборы», – сказал Сабо.

После матча Лиги конференций киевский клуб сосредоточится на выступлениях в чемпионате Украины, где «бело-синие» сыграют против харьковского «Металлиста 1925» и луганской «Зари». 23 октября «Динамо» встретится с турецким «Самсунспором» в поединке второго тура в еврокубках.

Лига конференций Динамо Киев Кристал Пэлас Йожеф Сабо
Николай Титюк
Перець
Тактика кожну гру буде сциклива, бий біжи 
Ответить
0
