Сабо обратился к Шовковскому после неудачи в Лиге конференций

Киевское «Динамо» неудачно стартовало в основном этапе Лиги конференций – подопечные Александра Шовковского потерпели поражение от английского «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.

Известный украинский тренер Йожеф Сабо считает, что его бывшая команда находится в кризисе. Кроме того, специалист уверен, что наставник «бело-синих» должен был выбрать другую тактику на противостояние в еврокубках:

«Кризис в «Динамо» уже давно. Всю жизнь, сколько помню, мы славились тем, что были физически очень хорошо подготовлены, гораздо лучше соперников наших. Еще до того, как Лобановский команду принял и начал применять свои методы. Что сегодня? На скорости играли только игроки английской команды.

Шовковскому нужно было выбрать тактику игры от обороны. Трудно было играть в открытый футбол. Динамовцы должны были играть на контратаках, а не на встречных курсах, где наши проваливались, не успевали за оппонентами, проигрывали подборы», – сказал Сабо.

После матча Лиги конференций киевский клуб сосредоточится на выступлениях в чемпионате Украины, где «бело-синие» сыграют против харьковского «Металлиста 1925» и луганской «Зари». 23 октября «Динамо» встретится с турецким «Самсунспором» в поединке второго тура в еврокубках.