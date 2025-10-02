Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто стал лучшим? Опубликованы оценки игроков в матче Динамо – Кристал Пэлас
Лига конференций
02 октября 2025, 22:31 |
Кто стал лучшим? Опубликованы оценки игроков в матче Динамо – Кристал Пэлас

Голкипер «бело-синих» Руслан Нещерет получил самый высокий балл в составе украинской команды

ФК Динамо Киев

В четверг, 2 октября, состоялся матч первого тура Лиги конференций, в котором встретились киевское «Динамо» и английский «Кристал Пэлас». Подопечные Александра Шовковского потерпели поражение со счетом 0:2.

Представитель Премьер-лиги забил в ворота номинальных хозяев по одному голу в каждом из таймов – счет открыл колумбиец Даниэль Муньос, увеличил преимущество нападающий Эдди Нкетиа.

Статистический портал Sofascore опубликовал оценки игроков после завершения этого противостояния. Лучшим игроков в составе «бело-синих» стал голкипер Руслан Нещерет (8,1). Самую высокую оценку среди игроков обеих команд получил Муньос (8,7).

В следующем туре Лиги конференций «Динамо» сыграет против турецкого «Самсунспора» на выезде (23 октября). До этого поединка подопечным Шовковского предстоит провести две игры в чемпионате – с харьковским «Металлистом 1925» и луганской «Зарей».

Оценки игроков в матче Лиги конференций Динамо Кристал Пэлас:

Лига конференций Динамо Киев Кристал Пэлас Динамо - Кристал Пэлас Руслан Нещерет Даниэль Муньос SofaScore оценки Эдди Нкетиа
Николай Титюк Источник: SofaScore
