Кто стал лучшим? Опубликованы оценки игроков в матче Динамо – Кристал Пэлас
Голкипер «бело-синих» Руслан Нещерет получил самый высокий балл в составе украинской команды
В четверг, 2 октября, состоялся матч первого тура Лиги конференций, в котором встретились киевское «Динамо» и английский «Кристал Пэлас». Подопечные Александра Шовковского потерпели поражение со счетом 0:2.
Представитель Премьер-лиги забил в ворота номинальных хозяев по одному голу в каждом из таймов – счет открыл колумбиец Даниэль Муньос, увеличил преимущество нападающий Эдди Нкетиа.
Статистический портал Sofascore опубликовал оценки игроков после завершения этого противостояния. Лучшим игроков в составе «бело-синих» стал голкипер Руслан Нещерет (8,1). Самую высокую оценку среди игроков обеих команд получил Муньос (8,7).
В следующем туре Лиги конференций «Динамо» сыграет против турецкого «Самсунспора» на выезде (23 октября). До этого поединка подопечным Шовковского предстоит провести две игры в чемпионате – с харьковским «Металлистом 1925» и луганской «Зарей».
Оценки игроков в матче Лиги конференций Динамо – Кристал Пэлас:
