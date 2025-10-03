Состав Реброва, победа Шахтера, неудача Динамо, незабитый пенальти Довбика

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 2 октября.

1. Ребров определил заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана

Поединки состоятся 10 и 13 октября

2A. Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином

Команда Турана таки добилась дебютного успеха в Лиге конференций

2B. Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас

Киевляне неудачно начинают свои выступления в Лиге конференций

3. Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы

Итальянский клуб потерпел поражение от французской команды во втором туре

4A 2-й тур Лиги Европы. Первый блок: драматичное поражение Ромы с Довбиком

Украинский форвард римского клуба не реализовал пенальти

4B. Итоги 2-го тура Лиги Европы. Турнирная таблица: где клубы Довбика, Зинченко

Артем Довбик не реализовал пенальти в матче Ромы против команды Лилль

5A. 1-й тур Лиги конференций. Первый блок матчей: фиаско Динамо, таблица

Киевская команда уступила Кристал Пэлас со счетом 0:2

5B. Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?

Горняки обыграли Абердин, а Динамо уступило Кристал Пэлас

6. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ продлил контракт с капитаном

Андрей Цуриков остается в Колосе

7. Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025

Гауфф, Анисимова и Киз сыграют в Эр-Рияде на заключительных соревнованиях года

8. Это вернуло Ферстаппена в борьбу за победы. Но достаточно ли для титула?

Гран-при Сингапура может стать решающим в борьбе за титул

9. Преференции для Лиги конференций

Когда самый титулованный участник соревнований отнюдь не является фаворитом

10. Странная история, простой футбол и большая несправедливость

О Кристал Пэлас – первом сопернике «Динамо» в Лиге конференций