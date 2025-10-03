Состав Реброва, победа Шахтера, неудача Динамо, незабитый пенальти Довбика
Главные новости за 2 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 2 октября.
1. Ребров определил заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
Поединки состоятся 10 и 13 октября
2A. Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Команда Турана таки добилась дебютного успеха в Лиге конференций
2B. Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Киевляне неудачно начинают свои выступления в Лиге конференций
3. Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Итальянский клуб потерпел поражение от французской команды во втором туре
4A 2-й тур Лиги Европы. Первый блок: драматичное поражение Ромы с Довбиком
Украинский форвард римского клуба не реализовал пенальти
4B. Итоги 2-го тура Лиги Европы. Турнирная таблица: где клубы Довбика, Зинченко
Артем Довбик не реализовал пенальти в матче Ромы против команды Лилль
5A. 1-й тур Лиги конференций. Первый блок матчей: фиаско Динамо, таблица
Киевская команда уступила Кристал Пэлас со счетом 0:2
5B. Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Горняки обыграли Абердин, а Динамо уступило Кристал Пэлас
6. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ продлил контракт с капитаном
Андрей Цуриков остается в Колосе
7. Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
Гауфф, Анисимова и Киз сыграют в Эр-Рияде на заключительных соревнованиях года
8. Это вернуло Ферстаппена в борьбу за победы. Но достаточно ли для титула?
Гран-при Сингапура может стать решающим в борьбе за титул
9. Преференции для Лиги конференций
Когда самый титулованный участник соревнований отнюдь не является фаворитом
10. Странная история, простой футбол и большая несправедливость
О Кристал Пэлас – первом сопернике «Динамо» в Лиге конференций
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каменчане попробуют одержать первую домашнюю победу
Итальянская «Рома» потерпела поражение в матче второго тура Лиги Европы