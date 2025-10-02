Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025

Американские теннисистки Коко Гауфф (WTA 3), Аманда Анисимова (WTA 4) и Мэдисон Киз (WTA 6) квалифицировались на Итоговый турнир WTA 2025.

Гауфф гарантировала себе участие на WTA Finals после выигранного матча 1/8 финала тысячника в Пекине у Белинды Бенчич. Анисимова вышла на Итоговый благодаря виктории над Жасмин Паолини в четвертьфинале. После победы Аманды над Жасмин свое место получила и Киз.

Гауфф, Анисимова и Киз стали третьей, четвертой и пятой участницами Итогового турнира WTA 2025 соответственно после Арины Соболенко и Иги Свентек.

В этом сезоне Коко выиграла трофей Ролан Гаррос, Аманда сыграла в финалах Уимблдона и US Open, а Мэдисон завоевала титул Australian Open.

На WTA Finals сыграют восемь лучших теннисисток года. Еще три участницы будут определены позже по набранным очкам за год.

Итоговый у женщин пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 1 по 8 ноября.