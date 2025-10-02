Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
Гауфф, Анисимова и Киз сыграют в Эр-Рияде на заключительных соревнованиях года
Американские теннисистки Коко Гауфф (WTA 3), Аманда Анисимова (WTA 4) и Мэдисон Киз (WTA 6) квалифицировались на Итоговый турнир WTA 2025.
Гауфф гарантировала себе участие на WTA Finals после выигранного матча 1/8 финала тысячника в Пекине у Белинды Бенчич. Анисимова вышла на Итоговый благодаря виктории над Жасмин Паолини в четвертьфинале. После победы Аманды над Жасмин свое место получила и Киз.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Гауфф, Анисимова и Киз стали третьей, четвертой и пятой участницами Итогового турнира WTA 2025 соответственно после Арины Соболенко и Иги Свентек.
В этом сезоне Коко выиграла трофей Ролан Гаррос, Аманда сыграла в финалах Уимблдона и US Open, а Мэдисон завоевала титул Australian Open.
На WTA Finals сыграют восемь лучших теннисисток года. Еще три участницы будут определены позже по набранным очкам за год.
Итоговый у женщин пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 1 по 8 ноября.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Парижане победили 2:1
Сегодня будет украинский день в Лиге конференций