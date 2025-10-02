Странная история, простой футбол и большая несправедливость

Первым соперником чемпиона Украины – «Динамо» – в основной сетке нынешнего розыгрыша Лиги конференций станет почти безродный во всех отношениях английский клуб – «Кристал Пэлас», претендующий, в то же время, на уникальность.

О ярком минувшем сезоне лондонских «орлов», благодаря которому они и пробились в еврокубки – изначально в Лигу Европы, но затем опустились этажом ниже – обязательно поговорим чуть позже. Сейчас – немного о длинной истории клуба со столицы Великобритании, который небезосновательно (или, все же, тщетно) считает себя самым старым футбольным клубом мира.

1861 год – вот эту дату «Кристал Пэлас» до сих пор осторожно пытается всем «впарить», как год основания своего футбольного клуба. Однако у сторонников такой версии появления «КП» есть весьма слабое звено. Дело в том, что тот «Кристал Пэлас» прожил всего 14 лет и благополучно канул в Лету.

А в 1905 году появился совершенно новый футбольный клуб под прежним названием – «Кристал Пэлас». С того года и ведется официальное летоисчисление истории лондонских «орлов». Однако, если вы внимательно посмотрите на эмблему клуба, то под орлом, держащим в когтях футбольный мяч, четко видна дата: 1861. Не так давно на гербе была иная дата: 1905.

Но то таке, сказал бы наш футбольный классик. То их внутреннее дело, от какого именно года считать свое рождение. Если уж говорить объективно, то ни с 1861-го, ни с 1905-го лондонский футбольный «Хрустальный дворец» ничем примечательным похвастаться не мог.

Если и мог чем-то похвастаться, то, разве что, чем-то непримечательным. Как, например, прозябанием в третьем или четвертом английских дивизионах. Хотя «самый старый футбольный клуб мира» прозябал еще глубже: в региональной лиге. И отнюдь не в первом ее эшелоне.

Тот клуб, который основан в 1905 году, за свою длинную историю мог уже похвастаться и выходом в элиту, но он туда заходил лишь для того, чтобы вылететь обратно.

И так, или примерно так, было в истории «Кристал Пэлас» почти всегда. Практически до минувшего сезона, когда «сине-красные» добыли первый трофей в своей в любом случае длинной истории – Кубок Англии. Хотя в данном случае все-таки найдется одно исключение. Ну, какое же без них правило?

В сезоне 1990/1991 «Кристал Пэлас» занял третье место в первом дивизионе Англии (так называлась тогдашняя АПЛ). И главным творцом того успеха «орлов» стал будущий идол болельщиков «Арсенала», который в середине восьмидесятых учился на штукатура. Это Иан Райт. Благодаря этому парню «орлы» выбились в элитный дивизион и сумели там занять неслыханное ранее третье место. И пробились в финал Кубка Англии, где, правда, уступили «МанЮнайтед».

Getty Images/Global Images Ukraine. 1991 год. Иан Райт против Найджела Уинтерберна

В том сезоне Райт забил 25 мячей. И за два с половиной миллиона фунтов (неслыханное тогда деньги) сменил «орлов» на «канониров».

Но на этом геройства то ли самого старого футбольного клуба мира, то ли просто старого заканчиваются. До 2010 года «КП» исполнял роль «лифта». Но в 2010-м в клубе появился Стив Пэриш, под руководством которого клуб начал потихоньку ставать на ноги и уже считаться завсегдатаем АПЛ (13 сезонов подряд «орлы», они же «стекольщики», из АПЛ не вылетали). Хотя по уровню клубного бюджета «КП» все равно остается одним из беднейших клубов элитного английского дивизиона.

За счет чего же этим лондонцам удается держаться на плаву? Правильно, за счет грамотной селекции. Умению этого клуба найти безродного игрока и раскрутить его до уровня элитарного можно позавидовать. И речь уже не только об Райте.

За Олисе «Бавария» заплатила «КП» 52 миллиона евро. За Эзе «Арсенал» заплатил «орлам» еще больше – 70 миллионов. А еще были Ван-Биссака и Заха, за которых лондонцы тоже получили приличные деньги.

Вот так и держится баланс в этом интересном клубе. Футболистов находят на безрыбье, раскручивают и продают за хорошие деньги. И всем от этого хорошо. Ну, или почти всем.

К примеру, капитана команды Марка Гехи очень хотел купить в недавнее трансферное окно «Ливерпуль». Но не купил. Потому что главный тренер «КП» Оливер Гласнер не одобрил, скажем так, этот переход. И Марк остался. Хотя и очень хотел уйти. Но оттого, что остался, его мотивация не просела. Это так, к слову.

***

Теперь – о минувшем сезоне команды, который был бы среднестатистическим (заняли 12-е место), если бы не победа в финале Кубка Англии над самим «Манчестер Сити». Но вначале – снова небольшая ремарка. Под названием Оливер Гласнер.

Этот австрийский специалист достаточно неожиданно возглавил «орлов» в феврале 2024 года. До него «Пэлас» болтался на дне турнирной таблицы, а с ним финишировал десятым. В минувшем сезоне – Кубок Англии, а в сезоне нынешнем – Суперкубок: обыграли «Ливерпуль» в серии пенальти.

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Почему Гласнер «достаточно неожиданно» возглавил эту команду? Да хотя бы потому, что в 2022 году он возглавлял «Айнтрахт», с которым выиграл Лигу Европы и получил право сыграть в Лиге чемпионов. Но далее случился провал, и в 2023-м Гласнера уволили.

Казалось, его должен был «подобрать» более топовый клуб, но до зимы 2024-го Оливер вообще был без работы. И пристал на первое же серьезное предложение. Этим предложением был «КП». И на второй сезон в клубе Гласнер смог сделать то, что за годы и годы не смогли сделать его более именитые по британским меркам коллеги.

В частности, в новейшее время, то есть в эти 13 сезонов, когда команда неизменно выступала в АПЛ, ее наставниками были Пьюлис, Пардью, Аллардайс, Виейра, Ходжсон – весьма почитаемые на Туманном Альбионе люди, но без серьезных результатов.

И вот пришел австриец, и нате вам. За счет чего весь этот ажиотаж? Да за счет правильно выбранной концепции игры. Гласнер «танцует» от обороны. А уже потом все остальное.

Хотя футбол «орлов» при Гласнере совсем не примитивный. Тут и речи нет об «автобусе». Команда защищается средним блоком, пытается быстро выбегать в контратаки за счет средних и длинных передач. Плюс ставка на «стандарты». И на четкое выполнение тренерской установки.

Упомянутый выше Марк Гехи (кстати, воспитанник «Челси») – главное действующее лицо «орлов» в защите. Игрок сборной Англии. Не исключено, что в новом сезоне таки уйдет на повышение. Спрос на него не падает.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

Вратарь Дин Хендерсон в свое время считался надеждой «МанЮнайтед». Однако, устав сидеть за спиной Де Хеа, перебрался в «Пэлас». И сейчас является неоспоримым первым номером «орлов».

В центре поля главная фигура – Адам Вортон. За него «стекольщики» не так давно выложили «Блэкберну» аж 21 млн евро. Но сейчас англичанин стоит минимум в три раза дороже. А то и еще больше. На него имеет виды сам «Реал».

Ну, а в атаке зажигает Жан-Филипп Матета, которого «Пэлас» нашел в «Майнце». Сразу казалось, что это типический форвард-таран, не отягощенный техникой. Но сейчас это однозначно один из самых стабильных нападающих АПЛ. На него претендовал «МЮ», но пока что Матета остается в Лондоне.

В паре с Матетой действует Исмаила Сарр – не так давно главный бриллиант «Уотфорда». Но «шершни» покинули АПЛ, и Сарр транзитом через «Марсель» прибыл в Лондон. И снова на коне.

А главным летним новичком «КП» стал испанец Ереми Пино, которого приобрели у «Вильярреала» за 30 млн евро. Стало быть, «орлы» не только продают за дорого, но и тратятся, когда это нужно.

И, казалось бы, простой, без особых изяществ футбол Гласнера приносит свои плоды и в нынешнем сезоне. На данный момент лондонские «орлы» - единственная команда АПЛ, не имеющая поражений. И сейчас «Пэлас» располагается на высоком третьем месте, имея в активе очередную победу над самим «Ливерпулем».

Ко всему прочему, команда Гласнера не проигрывает уже 18 матчей подряд (во всех турнирах). Это повторение клубного рекорда. Не проиграют «Динамо» – будет новый клубный рекорд.

Ну и, наконец, о конфузе: «орлы» напрямую пробились в Лигу Европы, но были вынуждены играть в Лиге конференций. Причем не напрямую туда попали, а пришлось сыграть матч плей-офф против норвежского «Фредрикстада».

Все это – волевым и несправедливым, в общем-то, решением УЕФА. За то, что мажоритарный собственник «КП» Джон Текстор был еще и таковым в «Лионе», который тоже попал в Лигу Европы. Вот УЕФА и наказал в такой вот способ «орлов», хотя на момент вынесения вердикта Текстор продал свои акции и в «Лионе», и в «Пэласе». Вот вам и справедливость, за которую нужно бороться…