ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ продлил контракт с капитаном

Клуб УПЛ Колос объявил о подписании нового контракта с капитаном команды Андреем Цуриковым. Срок соглашения не указан, но минувший договор истекал летом 2027 года.

Опытный универсал, закрывающий левый фланг, в нынешнем сезоне провел 8 матчей и забил 1 гол. В прошлом сезоне у 32-летнего игрока было 5 голов и два ассиста.

Ранее Цуриков выступал за Металлург Запорожье, Динамо Киев, Александрию и другие команды.