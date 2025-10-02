Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ продлил контракт с капитаном
Украина. Премьер лига
02 октября 2025, 16:24 | Обновлено 02 октября 2025, 16:56
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ продлил контракт с капитаном

Цуриков остается в Колосе

ФК Колос. Андрей Цуриков

Клуб УПЛ Колос объявил о подписании нового контракта с капитаном команды Андреем Цуриковым. Срок соглашения не указан, но минувший договор истекал летом 2027 года.

Опытный универсал, закрывающий левый фланг, в нынешнем сезоне провел 8 матчей и забил 1 гол. В прошлом сезоне у 32-летнего игрока было 5 голов и два ассиста.

Ранее Цуриков выступал за Металлург Запорожье, Динамо Киев, Александрию и другие команды.

Андрей Цуриков Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига продление контракта
Иван Зинченко Источник: ФК Колос Ковалевка
