Преференции для Лиги конференций

Естественно, что когда в каком-то еврокубке играет сразу два гранда украинского футбола, то внимание отечественного болельщика невольно сдвигается в сторону того турнира. Да, мы болеем за реалы-баварии, получаем настоящее эстетическое наслаждение от Лиги чемпионов и многоголевых остросюжетных спектаклей вроде «Ювентус» – «Боруссия» (Дортмунд), однако своя рубашка все же, как бы то ни было, а несколько ближе к телу. Поэтому и Лига конференций – в зоне особого внимания.

Если окинуть взором список участников Лиги конференций этого сезона, то обращаешь внимание на то, что турниру не хватает титулованных клубов. Что говорить, если главный фаворит соревнования (и по стоимости состава, и по мнению букмекеров, да и по текущей форме – пока ни одного поражения в английской премьер-лиге) – «Кристал Пэлас» – в целом имеет очень уж короткий список титулов-побед. «Орлы» выдвинулись в список соискателей места в Лиге чемпионов в английской премьер-лиге буквально вот-вот, чуть ли не на днях. И рядовой зарубежный (да и английский) болельщик еще полностью не прочувствовал эту новую реальность. Однако это отнюдь не умаляет актуальной силы лондонского клуба.

Перед стартом первого розыгрыша Лиги конференций в сезоне-2021/22 суммарное количество выигранных участниками турнира (начиная с группового этапа) еврокубков составило 12. К этому числу можно приплюсовать еще единичку – победу «Фейенорда» в Межконтинентальном кубке. Сезоном позже этот показатель был примерно на том же уровне – 13 еврокубков на всех. Вместе с тем, в сезоне-2023/24 список титулованных участников в Лиге конференций достиг максимума: 19 еврокубков + 2 Межконтинентальных кубка на всех. В этом контексте отмечу, что это было возможно из-за вылета команд из Лиги Европы в Лигу конференций. Как результат, турнир украсил своим участием легендарный «Аякс» (хотя о его тогдашней форме можно спорить). В прошлом году, когда после общего (если хотите, швейцарского, по аналогии с шахматами) этапа из другого еврокубка в Лигу конференций уже никто не опускался, суммарная цифра завоеванных участниками турнира еврокубков к старту основного этапа упала до 9-ти. Даже если приплюсовать сюда единицу в виде победы «Челси» в клубном чемпионате мира 2021 г. (еще без аналогичного триумфа в 2025 г.), то показатель едва достиг десятка. В этом сезоне – и подавно: участники общего этапа суммарно имеют только 8 завоеванных еврокубков. О сравнении с нынешней Лигой чемпионов говорить смешно, ведь только, скажем, у трио «Бавария», «Барселона», «Ливерпуль» суммарная европобедная коллекция с приплюсованными к ней межконтинентальными триумфами лишь самую малость не дотягивает до полусотни. Примечательно, что самым титулованным по победам в Европе клубом Лиги конференций является киевское «Динамо»: суммарно 3 победы в Кубке кубков и Суперкубке УЕФА. А в послужном списке дуэта украинских грандов ровно половина (4) еврокубков от общего количества (8) евротрофеев в коллекциях участников Лиги конференций. Собственно, триумфами в Европе, кроме «Динамо» и «Шахтера», еще могут похвастать «Абердин», «Фиорентина» и братиславский «Слован».

ФК Динамо

Но факт титулованности наших полпредов в Лиге конференций, безусловно, отнюдь не повод относить их к фаворитам турнира. Логистическая проблема, ставшая следствием агрессии россии в Украине, не способствует своевременному восстановлению после евровояжей. И иностранные клубы имеют преимущество над нашими еще до старта общего этапа. Меньшему вниманию фигурантов украинского классико к третьему по значимости еврокубку, очевидно, будет способствовать и острота борьбы во внутреннем чемпионате. «Шахтер» после неудачного предыдущего сезона полон решимости вернуть статус-кво. Собственно, Арда Туран и сказал, только вступив в должность главного тренера оранжево-черных, что отныне «Динамо», мол, «никогда не станет чемпионом». После стартового отрезка чемпионата горняки стали единоличными лидерами впервые за 14 месяцев, словно наметив приоритет. «Динамо» в прошлом сезоне явно предпочло чемпионскую цель и нанесение третьей звездочки на эмблему, часто выставляя на еврокубковые матчи не самый сильный состав и не выказывая там должного рвения. Может, киевляне неосознанно, вопреки желанию показали и путь для «Шахтера» в нынешнем сезоне, кто знает. Да и вмешательства третьей силы в разборки украинских грандов исключать не стоит, кто бы ни скрывался за этим определением. Как сказал перед стартом нынешнего чемпионата Украины один из ветеранов нашего футбола: «Третья сила обязательно будет, вот только спрогнозировать, кто именно будет ею, сложновато». В любом случае чемпионство позволяет по крайней мере побороться за немалый финансовый куш, обещающий попадание в общий этап Лиги чемпионов, тогда как даже высокое продвижение по ступенькам Лиги конференций подобного финансового процветания уж никак не гарантирует.

ФК Шахтер

Как бы то ни было, а для немалой части наших болельщиков именно соревнования в Европе служат той лакмусовой бумажкой, которая определяет силу того или иного нашего клуба. Резонен или ложен такой подход – другой вопрос (для чистоты эксперимента наши клубы должны быть по крайней мере в равных логистических условиях со своими соперниками, а это пока недостижимо), однако по факту именно так. Впрочем, как ни ругают наш чемпионат на все лады, соревнуясь в степенях уничижительности (мол, чемпионат водокачки, колхозный турнир и т. п.), однако уже на старте мы увидели немало ярких многоголевых феерий, в том числе и в матчах с участием кого-то из дуэта фаворитов. И это еще у грандов не было такой накопившейся усталости, которая так или иначе будет наблюдаться у них ближе к концу осени. И хотя вопрос ребром – чемпионат или Лига конференций – перед ними все же не будет стоять, но мне кажется, что даже против воли подсознательное желание чемпионства может вступить в противоречие с иллюзорными целями в Лиге конференций. Хотя могу ошибаться. В любом случае внимание-преференция украинских фанатов общему этапу Лиги конференций обеспечено, а откровенный футбольный сюрпляс (мол, кто вылетит раньше из Лиги конференций, будет иметь преимущество в национальном чемпионате, ведь сохранит больше сил), созданный командами по собственному желанию, маловероятен. В чемпионате же сюрпляс, если таковой будет (а на старте текущего турнира наблюдался), станет следствием уже сугубо футбольных факторов, а не дальновидных планов.

И все же еврокубок есть еврокубок, и по крайней мере не ударить лицом в грязь наши клубы должны. Удачи в Европе, киевляне и горняки!

Алексей РЫЖКОВ