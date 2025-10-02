Во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над Барселоной

Французский ПСЖ одолел испанскую «Барселону» в матче второго тура Лиги чемпионов, который состоялся в среду, 1 октября. Подопечные Луиса Энрике победили со счетом 2:1.

В стартовом составе парижской команды вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который провел на поле весь матч. Французская пресса позитивно оценила игру 23-летнего футболиста, однако акцентировала свое внимание на неудачной игре против Маркуса Рэшфорда:

«Забарный, который заменил травмированного Маркиньоса, отличился прекрасным сейвом, когда спас своего вратаря на 15-й минуте противостояния. В некоторых эпизодах украинский футболист позволял иногда слишком легко себя обыграть – Рэшфорд дважды смог обойти защитника ПСЖ.

После перерыва он вернул себе инициативу благодаря уверенности и хладнокровности и еще раз спас команду от пропущенного мяча. Это сложно назвать доминацией, но Забарный чувствует себя все более уверенно в составе ПСЖ», – подытожили журналисты.

Подопечные Луиса Энрике набрали шесть баллов из шести возможных и теперь занимают третье место в турнирной таблице. В воскресенье, 5 октября, ПСЖ сыграет в чемпионате Франции против «Лилля» на выезде.