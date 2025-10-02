Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над Барселоной
Лига чемпионов
02 октября 2025, 02:41 |
533
0

Во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над Барселоной

Украинский защитник помог ПСЖ одолеть испанский клуб в матче второго тура Лиги чемпионов

02 октября 2025, 02:41 |
533
0
Во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский ПСЖ одолел испанскую «Барселону» в матче второго тура Лиги чемпионов, который состоялся в среду, 1 октября. Подопечные Луиса Энрике победили со счетом 2:1.

В стартовом составе парижской команды вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который провел на поле весь матч. Французская пресса позитивно оценила игру 23-летнего футболиста, однако акцентировала свое внимание на неудачной игре против Маркуса Рэшфорда:

«Забарный, который заменил травмированного Маркиньоса, отличился прекрасным сейвом, когда спас своего вратаря на 15-й минуте противостояния. В некоторых эпизодах украинский футболист позволял иногда слишком легко себя обыграть – Рэшфорд дважды смог обойти защитника ПСЖ.

После перерыва он вернул себе инициативу благодаря уверенности и хладнокровности и еще раз спас команду от пропущенного мяча. Это сложно назвать доминацией, но Забарный чувствует себя все более уверенно в составе ПСЖ», – подытожили журналисты.

Подопечные Луиса Энрике набрали шесть баллов из шести возможных и теперь занимают третье место в турнирной таблице. В воскресенье, 5 октября, ПСЖ сыграет в чемпионате Франции против «Лилля» на выезде.

По теме:
Холанд обогнал Анри в рейтинге лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Антонио КОНТЕ: «Кевин де Брюйне пришел из другой реальности»
Микель АРТЕТА: «Это феноменальный игрок, который оказал огромное влияние»
Лига чемпионов Барселона ПСЖ Барселона - ПСЖ Илья Забарный
Николай Титюк Источник: Footmercato
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Бокс | 01 октября 2025, 05:39 2
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»

Украинец после этого поражения повесил перчатки на гвоздь

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Футбол | 01 октября 2025, 06:23 0
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии

Вечером 30 сентября состоялись матчи 2-го тура главного еврокубка

ШОВКОВСКИЙ: «Прекрасно понимаем, в каком чемпионате играет Кристал Пэлас»
Футбол | 01.10.2025, 22:05
ШОВКОВСКИЙ: «Прекрасно понимаем, в каком чемпионате играет Кристал Пэлас»
ШОВКОВСКИЙ: «Прекрасно понимаем, в каком чемпионате играет Кристал Пэлас»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Бокс | 01.10.2025, 06:55
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
ВИДЕО. Сборная Украины U-20 провела тренировку и переехала в Сантьяго
Футбол | 02.10.2025, 02:15
ВИДЕО. Сборная Украины U-20 провела тренировку и переехала в Сантьяго
ВИДЕО. Сборная Украины U-20 провела тренировку и переехала в Сантьяго
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
01.10.2025, 00:57 38
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
30.09.2025, 00:43 3
Бокс
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
30.09.2025, 07:55
Футбол
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
30.09.2025, 09:19 11
Футбол
Известно единственное условие, при котором Владимир Кличко вернется в бокс
Известно единственное условие, при котором Владимир Кличко вернется в бокс
30.09.2025, 00:06
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 46
Футбол
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем