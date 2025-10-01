ШОВКОВСКИЙ: «Мы не можем обойтись без ротации в матче с Кристал Пэлас»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы журналистов перед матчем первого тура Лиги конференций с английским «Кристал Пэлас», который состоится 2 октября в польском Люблине:

– На данный момент у вашей команды есть определенные проблемы с обороной. Повлияет ли это на вашу стратегию, ведь ваш соперник 18 матчей не проиграет?

– Мы прекрасно понимаем, против какой команды будем играть, в какой лиге выступает «Кристал Пэлас», в каком состоянии находится эта команда, ее подъем и достижение последнего отрезка времени.

Мы провели много времени, анализируя действия «Кристал Пэлас», видим и прекрасную организацию, и дисциплину, и быстрые атаки, и очень опасные стандартные положения. Последние наши тренировки были направлены на то, чтобы максимально качественно противостоять сопернику как на отдельных участках полях, так и в обороне, и в средней линии, и в атаке.

– Ваша команда в последнее время стала лучше выглядеть во время стандартных положений. Это результат работы польского тренера, которого вы недавно пригласили в свой штаб?

– Отвечу коротко: именно для этого пригласили специалиста, который будет работать в команде со стандартными положениями.

– Есть ли какая-то приоритетность у турниров, в которых вы участвуете? Можно ли ожидать определенную ротацию состава?

– Когда мы находимся в таком насыщенном графике, мы должны проводить ротацию, мы не можем без этого обойтись. Это важно и чтобы игроки понимали свою важность, и чтобы кого-то не «загнать» и тем самым снизить его эффективность. Так что ротация будет, но она не будет влиять на наши стратегические планы: в каждом матче мы будем играть максимально, перед командой всегда стояли, стоят и будут стоять задачи побеждать в каждом матче.

– Какая кадровая ситуация в команде перед завтрашним матчем?

– К сожалению, на всех игроков рассчитывать мы не можем. Те ребята, которые отсутствовали в матче с «Карпатами», продолжают восстанавливаться и это для нас определенная проблема.

– Лига конференций – новый турнир для «Динамо». Основной этап закончится в декабре, январских матчей, как это было в Лиге Европы в прошлом сезоне, не будет. В этой связи выстроена ли вами стратегия на межсезонную подготовку зимой?

– Безусловно, мы должны смотреть в будущее, но все, о чем вы сказали, не имеет никакого отношения к завтрашнему матчу.

– Насколько вашей команде удалось забыть неудачу в матче с «Карпатами»?

– Каждую игру нужно рассматривать с учетом событий, происходивших на футбольном поле. Если смотреть на саму игру с «Карпатами», абстрагировавшись от отдельных моментов, то если при счете 0:2 мы закончили матч с результатом 3:3, то это можно считать хорошим итогом, но если при счете 3:2 мы могли забить и четвертый, и пятый мяч, но сыграли 3:3, то это, конечно, не добавляет позитивных эмоций. Тем более что мы уже в третий раз подряд теряем победу на последних минутах матчей.

Мы об этом все с командой говорили. Безусловно, игроки испытывают давление, но для такой команды как киевское «Динамо» это нормально, и это неотъемлемая часть каждого игрока, выступающего на таком уровне и в такой команде. Безусловно, мы должны быстро проходить как болезненные поражения, болезненные ничьи, так и победы. Но мы понимаем: если больно, то это хорошо, потому что я никогда не видел, чтобы человек становился сильнее, когда у него все хорошо, когда он только побеждает. Именно из-за таких болезненных моментов закаляется характер, спортсмен и вообще человек становится сильнее. Кто-то способен, кто-то – нет.

– УПЛ и АПЛ – как два разных вида спорта. Как ваша команда готова к переходу на этот уровень?

– Безусловно, «Кристал Пэлас» в АПЛ почти каждую вторую игру будет проводить в еврокубках. Это может быть Лига чемпионов, Лига Европы или Лига конференций: «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ньюаксл»... Можно и другие команды перечислять. Это, конечно, добавляет шарм АПЛ, это лучшая лига в мире. Мы это прекрасно понимаем и акцентировали внимание на этом. Чтобы играть с такими командами из лучших, нужно быть готовыми на 100%, но при этом еще и реализовать свою готовность, а это уже зависит от психологического и физического состояния футболистов. Мы это прекрасно понимаем и об этом тоже говорилось.

В заключение хочу сказать, что сегодня – День защитника и защитниц. Футбол в Украине сейчас существует благодаря ВСУ, нашим защитникам и защитницам, которые защищают страну от пришедшего из россии агрессора. Мы благодарны Великобритании за помощь, которую она оказывает нашей стране. Мы это очень ценим и ощущаем эту поддержку.

Спасибо нашим защитникам, защитницам! Всем тихому, спокойному, мирному небу и всем нам, безусловно, Победы! – прокомментировал Шовковский.