Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фейеноорд – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Фейеноорд
02.10.2025 22:00 - : -
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
02 октября 2025, 11:45 | Обновлено 02 октября 2025, 12:45
102
0

Фейеноорд – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 2 октября в 22:00 по Киеву

ФК Астон Вилла

В четверг, 2 октября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги Европы между «Фейернордом» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Фейенорд

Довольно уверенно смотрится коллектив в начале сезона. После 7 игр в Эредивизе «Фейернорд» с 19 очками на счету возглавляет турнирную таблицу, а расстояние до ближайшего преследователя составляет 3 зачетных пункта. В чемпионате клуб потерял очки только раз – из-за ничьей 3:3 с «АЗ Алкмаар».

В Лигу Европы коллектив попал после поражения против «Фенербахче» в полуфинале отбора Лиги чемпионов. В 1-м туре основного этапа второго по силе еврокубка нидерландцы минимально уступили португальской «Браге».

Астон Вилла

В относительно сомнительной форме подходит к игре английский коллектив. Вкус победы в Премьер-лиге «бирмингемцы» почувствовали лишь в 6-м туре одолев «Фулгэм», а до этого на счету команды были 3 ничьих и 2 поражения. С 6-ю баллами на счету «виллианы» занимают 16-ю строчку турнирной таблицы. Кубок английской лиги клуб покинул после поражения «Брентфорда» в 1/16 финала.

Путь в Лиге Европы англичане начали с минимальной победы над «Болоньей».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Астон Вилла» не одержала ни одной победы за 4 выездные игры этого сезона. На счету команды 2 поражения и 2 ничьи.
  • «Астон Вилла» отличилась 4 мячами в текущем сезоне Премьер-лиги – ни одна команда чемпионата Англии не забила меньше.
  • В последних 6-х играх «Фейернорд» 4 раза хранил ворота сухими.

Возможные стартовые составы

Фейернорд: Валленройтер – Босс, Ватанабе, Ахмедходжич, Рид – Таргаллин, Валенте, Стейн – Зауэр, Уэдда, Мусса

Астон Вилла: Мартинес – Матсен, Торрес, Конса, Кэш – Богарде, Камара – Роджерс, Буэндиа, Гессан – Воткинс

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.68.

Прогноз Sport.ua
Фейеноорд
2 октября 2025 -
22:00
Астон Вилла
Обе забьют 1.68
По теме:
Сельта – ПАОК. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Райо Вальекано – Шкендия. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Лудогорец – Бетис. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
