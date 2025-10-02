В четверг, 2 октября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги Европы между «Фейернордом» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Фейенорд

Довольно уверенно смотрится коллектив в начале сезона. После 7 игр в Эредивизе «Фейернорд» с 19 очками на счету возглавляет турнирную таблицу, а расстояние до ближайшего преследователя составляет 3 зачетных пункта. В чемпионате клуб потерял очки только раз – из-за ничьей 3:3 с «АЗ Алкмаар».

В Лигу Европы коллектив попал после поражения против «Фенербахче» в полуфинале отбора Лиги чемпионов. В 1-м туре основного этапа второго по силе еврокубка нидерландцы минимально уступили португальской «Браге».

Астон Вилла

В относительно сомнительной форме подходит к игре английский коллектив. Вкус победы в Премьер-лиге «бирмингемцы» почувствовали лишь в 6-м туре одолев «Фулгэм», а до этого на счету команды были 3 ничьих и 2 поражения. С 6-ю баллами на счету «виллианы» занимают 16-ю строчку турнирной таблицы. Кубок английской лиги клуб покинул после поражения «Брентфорда» в 1/16 финала.

Путь в Лиге Европы англичане начали с минимальной победы над «Болоньей».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

«Астон Вилла» не одержала ни одной победы за 4 выездные игры этого сезона. На счету команды 2 поражения и 2 ничьи.

«Астон Вилла» отличилась 4 мячами в текущем сезоне Премьер-лиги – ни одна команда чемпионата Англии не забила меньше.

В последних 6-х играх «Фейернорд» 4 раза хранил ворота сухими.

Возможные стартовые составы

Фейернорд: Валленройтер – Босс, Ватанабе, Ахмедходжич, Рид – Таргаллин, Валенте, Стейн – Зауэр, Уэдда, Мусса

Астон Вилла: Мартинес – Матсен, Торрес, Конса, Кэш – Богарде, Камара – Роджерс, Буэндиа, Гессан – Воткинс

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.68.