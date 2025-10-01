Ноттингем Форест

Ноттингем – Миттьюлланд. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Матч начнется 2 октября в 22:00 по Киеву
В четверг, 2 октября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги Европы между «Ноттингемом» и «Митьюлландом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.
Ноттингем
Совершенно неудачно проводит сезон английская команда. За 6 игр в Премьер-лиге «лесники» одержали лишь 1 победу (и ту в 1-м туре чемпионата против «Брентфорда») и дважды сыграли вничью, поэтому с 5-ю баллами на счету занимают 17-ю строчку турнирной таблицы. Выступление в Кубке английской лиги также получилось неудачным – «Ноттингем» уступил «Свонси» и вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.
Также следует отметить, что клуб Александра Зинченко уже менял тренера в текущем сезоне – место уволенного Нуну Эшпериту Санту занял Анже Постекоглу. Но за 5 игр во главе «Фореста» австралиец до сих пор нет ни одной победы.
Путь в Лиге Европы англичане начали с ничьей 2:2 против «Бетиса».
Мидтьюлланд
Довольно неплохие результаты демонстрируют датчане в этом сезоне. За 10 поединков национального чемпионата «Митьюлланд» набрал уже 21 зачетный пункт, что позволяет ему занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Но отрыв от лидера «Орхуса» невелик – всего 2 очка.
В отборе Лиги Европы коллектив одолел «Хиберниан», «Фредрикстад» и «Купс». В 1-м туре основного этапа турнира датчане со счетом 2:0 победили «Штурм Грац».
Личные встречи
Коллективы еще ни разу не играли между собой в очных играх.
Интересные факты
- Безвыигрышная серия «Ноттингема» продолжается уже 7 игр подряд.
- «Ноттингем» не сохранил ворота сухими ни в одном поединке этого сезона. Коллектив пропустил в каждом из 8 матчей.
- В последних 8-х выездных играх «Митьюлланд» одержал 6 побед, 1 раз проиграл и 1 раз сыграл вничью.
Возможные стартовые составы
Ноттингем: Селс – Савона, Морату, Миленкович, Уильямс – Андерсон, Сангаре – Хадсон-Одой, Гиббс-Вайт, Баква – Жезус
Мидтьюлланд: Олафссон – Серенсен, Эрлич, Диао – Кастильо, Биллинг, Браво, Мбабу – Брумаду – Чо, Франкулино
Прогноз
Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.79.
22:00
