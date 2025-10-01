Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ноттингем – Миттьюлланд. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Ноттингем Форест
02.10.2025 22:00 - : -
Мидтьюлланд
Лига Европы
01 октября 2025, 18:59 | Обновлено 01 октября 2025, 19:15
Ноттингем – Миттьюлланд. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 2 октября в 22:00 по Киеву

Ноттингем – Миттьюлланд. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Мидтьюлланд

В четверг, 2 октября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги Европы между «Ноттингемом» и «Митьюлландом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Ноттингем

Совершенно неудачно проводит сезон английская команда. За 6 игр в Премьер-лиге «лесники» одержали лишь 1 победу (и ту в 1-м туре чемпионата против «Брентфорда») и дважды сыграли вничью, поэтому с 5-ю баллами на счету занимают 17-ю строчку турнирной таблицы. Выступление в Кубке английской лиги также получилось неудачным – «Ноттингем» уступил «Свонси» и вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.

Также следует отметить, что клуб Александра Зинченко уже менял тренера в текущем сезоне – место уволенного Нуну Эшпериту Санту занял Анже Постекоглу. Но за 5 игр во главе «Фореста» австралиец до сих пор нет ни одной победы.

Путь в Лиге Европы англичане начали с ничьей 2:2 против «Бетиса».

Мидтьюлланд

Довольно неплохие результаты демонстрируют датчане в этом сезоне. За 10 поединков национального чемпионата «Митьюлланд» набрал уже 21 зачетный пункт, что позволяет ему занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Но отрыв от лидера «Орхуса» невелик – всего 2 очка.

В отборе Лиги Европы коллектив одолел «Хиберниан», «Фредрикстад» и «Купс». В 1-м туре основного этапа турнира датчане со счетом 2:0 победили «Штурм Грац».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в очных играх.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Ноттингема» продолжается уже 7 игр подряд.
  • «Ноттингем» не сохранил ворота сухими ни в одном поединке этого сезона. Коллектив пропустил в каждом из 8 матчей.
  • В последних 8-х выездных играх «Митьюлланд» одержал 6 побед, 1 раз проиграл и 1 раз сыграл вничью.

Возможные стартовые составы

Ноттингем: Селс – Савона, Морату, Миленкович, Уильямс – Андерсон, Сангаре – Хадсон-Одой, Гиббс-Вайт, Баква – Жезус

Мидтьюлланд: Олафссон – Серенсен, Эрлич, Диао – Кастильо, Биллинг, Браво, Мбабу – Брумаду – Чо, Франкулино

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.79.

Ноттингем Форест
2 октября 2025 -
22:00
Мидтьюлланд
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
