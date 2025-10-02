Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

2 октября, свою встречу в рамках второго тура основного раунда Лиги Европы проведут Ноттингем Форест и Мидтьюлланн. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ноттингем Форест

Приятно видеть клуб с такой богатой историей, снова в еврокубках, напомню, в свое время Ноттингем Форест дважды выигрывал Лигу чемпионов, но это было так давно, что даже турнир назывался иначе. «Лесникам» повезло, что они попали в Лигу Европы, так как команда должна была играть в Лиге конференций, но их поменяли местами с Кристал Пэлас из-за того, что у одного владельца не могло быть два клуба в одном турнире.

Пока сезон для Ноттингема складывается неважно, в АПЛ набрали всего 5 очков в шести турах, из-за чего занимают 17-ю строчку, отрыв от зоны вылета составляет всего один балл. Свой путь в еврокубках команда начала с выездного поражения от Бетиса со счетом 1:2.

Мидтьюланн

Датский клуб начал выступать в Лиге Европы с глубокой квалификации, где прошел шотландский Хиберниан, норвежский Фредрикстад и финский КуПС. Уже в первом туре основной сетки команда смогла обыграть на своем поле опытный и крепкий Штурм со счетом 2:0.

На внутренней арене Мидтьюлланн, после десяти туров идет вторым в турнирной таблице, отставая всего на два очка от лидера. В последнем туре удалось обыграть дома Раннерс со счетом 2:1, данная победа стала четвертой подряд во всех турнирах. Хоть команда и находится в хорошей форме, устоять на выезде против представителя АПЛ будет сложно, нужно постараться показать свой лучший футбол.

Прогноз

Клубы никогда ранее не пересекались, а в этом матче хозяева котируются очевидными фаворитами.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Нотттингем Форест – 1,45, ничья – 4,93, победа Мидтьюлланна – 6,18.

Конечно, в такой паре представитель АПЛ имеет больше шансов на успех, особенно в домашнем матче. После фиаско в первом туре, «лесникам» надо брать три очка, Мидтьюланн попробует оказать достойное сопротивление. Ставлю на победу хозяев с форой -1 за 1,69.