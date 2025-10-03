Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Ноттингем без Зинченко умудрился уступить датской команде в матче ЛЕ
Лига Европы
Ноттингем Форест
02.10.2025 22:00 – FT 2 : 3
Мидтьюлланд
03 октября 2025, 03:16 |
ВИДЕО. Ноттингем без Зинченко умудрился уступить датской команде в матче ЛЕ

Лесники проиграли Мидтьюлланду со счетом 2:3 в поединке второго тура еврокубка

ВИДЕО. Ноттингем без Зинченко умудрился уступить датской команде в матче ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

Английская команда Ноттингем Форест потерпела поражение от датского Мидтьюлланда во втором туре Лиги Европы 2025/26.

Лесники уступили соперников на своей стадионе Сити Граунд со счетом 2:3.

Голами в составе хозяев забили Дэн Ндойе и Крис Вуд (пенальти). У гостей отличились Усман Диао, Мадс и Вальдемар Бисков.

Украинский защитник Ноттингема Александр Зинченко не попал в заявку на игру из-за мышечного повреждения.

Ноттингем пока не побеждал в новом сезоне ЛЕ. В первом туре подопечные Ангелоса Постекоглу сыграли вничью с Бетисом (2:2). А вот для Мидтьюлланда это вторая победа – в стартовом матче датчане оказались сильне Штурма (2:0).

Лига Европы 2025/26. 2-й тур, 2 октября

Ноттингем Форест (Англия) – Мидтьюлланд (Дания) – 2:3

Голы: Ндйое, 22, Вуд, 90+3 – Диао, 18, Беч Серенсен, 24, Бисков, 88

90’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Крис Вуд (Ноттингем Форест).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Вальдемар Бюсков (Мидтьюлланд), асcист Дарио Осорио.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Мадс Бех (Мидтьюлланд).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Дан Ндой (Ноттингем Форест), асcист Морган Гиббс-Уайт.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Диао (Мидтьюлланд), асcист Мадс Бех.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
