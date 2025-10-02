Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Ноттингем Форест
02.10.2025 22:00
Мидтьюлланд
Лига Европы
Ноттингем Форест – Мидтьюлланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура Лиги Европы 2 октября в 22:00

Ноттингем Форест – Мидтьюлланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

2 октября английский Ноттингем Форест дома примет датский клуб Мидтьюлланд.

Встреча второго тура Лиги Европы состоится на стадионе Сити Граунд. Время начала поединка – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский левый защитник лесников Александр Зинченко не сыграет в этом противостоянии из-за мышечной травмы.

Ноттингем стартовал в сезоне ЛЕ 2025/26 с ничьей против команды Бетис (2:2). А Мидтьюлланд добыл победу над Штурмом (2:0).

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Ноттингем Форест Мидтьюлланд Александр Зинченко смотреть онлайн Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
