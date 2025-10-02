2 октября английский Ноттингем Форест дома примет датский клуб Мидтьюлланд.

Встреча второго тура Лиги Европы состоится на стадионе Сити Граунд. Время начала поединка – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский левый защитник лесников Александр Зинченко не сыграет в этом противостоянии из-за мышечной травмы.

Ноттингем стартовал в сезоне ЛЕ 2025/26 с ничьей против команды Бетис (2:2). А Мидтьюлланд добыл победу над Штурмом (2:0).

Ноттингем Форест – Мидтьюлланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.