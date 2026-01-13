Другие новости13 января 2026, 08:23 | Обновлено 13 января 2026, 08:42
Товарищеские матчи, 12 января. Команда Фаворова разошлась ничьей с Легией
Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов
12 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Венгерская Академия Пушкаша, за которую выступает украинец Артем Фаворов, сыграла вничью спарринг против команды Легия Варшава (1:1).
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 12 января 2026
- Напредак (Сербия) – Германнштадт (Румыния) – 2:2
- Кимпулунг (Румыния) – Ботошани (Румыния) – 1:5
- Раднички 1923 (Сербия) – Кишварда (Венгрия) – 3:0
- Меркуря-Чук (Румыния) – Зира (Азербайджан) – 3:3
- Видзев Лодзь (Польша) – Университатя Клуж (Румыния) – 1:1
- Карабах (Азербайджан) – Нефтчи Фергана (Узбекистан) – 5:0
- Рапид (Австрия) – Ференцварош (Венгрия) – 1:0
- Легия (Польша) – Академия Пушкаша (Венгрия) – 1:1
Видео матча
