Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Товарищеские матчи, 12 января. Команда Фаворова разошлась ничьей с Легией
Другие новости
13 января 2026, 08:23 | Обновлено 13 января 2026, 08:42
86
0

Товарищеские матчи, 12 января. Команда Фаворова разошлась ничьей с Легией

Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов

13 января 2026, 08:23 | Обновлено 13 января 2026, 08:42
86
0
Товарищеские матчи, 12 января. Команда Фаворова разошлась ничьей с Легией
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Фаворов

12 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Венгерская Академия Пушкаша, за которую выступает украинец Артем Фаворов, сыграла вничью спарринг против команды Легия Варшава (1:1).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 12 января 2026

  • Напредак (Сербия) – Германнштадт (Румыния) – 2:2
  • Кимпулунг (Румыния) – Ботошани (Румыния) – 1:5
  • Раднички 1923 (Сербия) – Кишварда (Венгрия) – 3:0
  • Меркуря-Чук (Румыния) – Зира (Азербайджан) – 3:3
  • Видзев Лодзь (Польша) – Университатя Клуж (Румыния) – 1:1
  • Карабах (Азербайджан) – Нефтчи Фергана (Узбекистан) – 5:0
  • Рапид (Австрия) – Ференцварош (Венгрия) – 1:0
  • Легия (Польша) – Академия Пушкаша (Венгрия) – 1:1

Видео матча

По теме:
Клуб УПЛ отменил спарринг из-за товарищеских матчей соперника с россиянами
Товарищеские матчи, 11 января. Матч команды Беседина завершен досрочно
Товарищеские матчи, 10 января. Зафиксированы счета 7:2, 8:0 и 11:1
товарищеские матчи Академия Пушкаша Артем Фаворов Легия Варшава Напредак Германштадт Ботошани Раднички Крагуевац Кишварда Чиксереда Меркуря-Чук Зира Видзев Лодзь Университатя Клуж-Напока Карабах Агдам Нефтчи Фергана Рапид Вена Ференцварош
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Футбол | 12 января 2026, 08:08 5
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста

Тренер в очередной раз разочаровался в Асенсио

Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Футбол | 12 января 2026, 19:57 4
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки

Тренер имел плохие отношения с игроками

Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Футбол | 12.01.2026, 08:00
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?
Футбол | 13.01.2026, 05:47
Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?
Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Футбол | 13.01.2026, 07:27
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
12.01.2026, 12:57 3
Футбол
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
12.01.2026, 04:30 2
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
12.01.2026, 00:10 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 83
Футбол
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
12.01.2026, 23:23
Теннис
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
12.01.2026, 14:06 16
Другие виды
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем