Металлист – Левый Берег – 0:1. Забили в конце матча. Видео гола и обзор
«Левый Берег» вырвал победу на 90-й минуте
В матче восьмого тура Первой лиги харьковский «Металлист» в Ужгороде встретился с «Левым Берегом». Встреча закончилась победой гостей из Киева со счетом 1:0.
«Левый Берег» проводил первый матч после отставки главного тренера Андрея Гаврюшова. К поединку с «Металлистом» команду готовил тренер второй команды «Левого Берега» Вячеслав Нивинский.
«Левый Берег» считался фаворитом поединка, даже не смотря на отставку главного тренера. Но и «Металлист» после первой победы в сезоне был на кураже.
И все же победу одержал «Левый Берег». Единственный гол на 90-й минуте забил Диего, который вышел на поле на 81-й минуте, заменив Олега Синицу.
Первая лига. 8-й тур, 29 сентября. Ужгород, стадион «Авангард»
Металлист – Левый Берег – 0:1
Гол: Диего, 90
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
