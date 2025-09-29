Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Металлист – Левый Берег – 0:1. Забили в конце матча. Видео гола и обзор

«Левый Берег» вырвал победу на 90-й минуте

ФК Левый Берег

В матче восьмого тура Первой лиги харьковский «Металлист» в Ужгороде встретился с «Левым Берегом». Встреча закончилась победой гостей из Киева со счетом 1:0.

«Левый Берег» проводил первый матч после отставки главного тренера Андрея Гаврюшова. К поединку с «Металлистом» команду готовил тренер второй команды «Левого Берега» Вячеслав Нивинский.

«Левый Берег» считался фаворитом поединка, даже не смотря на отставку главного тренера. Но и «Металлист» после первой победы в сезоне был на кураже.

И все же победу одержал «Левый Берег». Единственный гол на 90-й минуте забил Диего, который вышел на поле на 81-й минуте, заменив Олега Синицу.

Первая лига. 8-й тур, 29 сентября. Ужгород, стадион «Авангард»

Металлист – Левый Берег – 0:1

Гол: Диего, 90

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Энрике (Левый Берег).
Андрей Гаврюшов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Левый Берег Киев видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Комментарии 1






