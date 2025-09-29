Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Металлист
29.09.2025 13:00 – FT 0 : 1
Левый Берег
Украина. Первая лига
29 сентября 2025, 15:12 |
Первая игра без Гаврюшова. Левый Берег в конце матча дожал Металлист

Поединок прошел в Ужгороде на стадионе «Авангард»

Первая игра без Гаврюшова. Левый Берег в конце матча дожал Металлист
ФК Левый Берег

В понедельник, 29 сентября, состоялся матч восьмого тура Первой лиги. Харьковский «Металлист» в Ужгороде принимал «Левый Берег». Встреча закончилась победой гостей со счетом 1:0.

Киевский клуб проводил первый матч после отставки главного тренера Андрея Гаврюшова. К матчу с «Металлистом» команду готовил тренер «Левого Берега-2» Вячеслав Нивинский.

Не смотря на отставку тренера, «Левый Берег» считался фаворитом поединка. Но и «Металлист» нельзя было сбрасывать со счетов.

И все же победу одержал киевский клуб. Единственный гол на 90-й минуте забил Диего.

Сработало тренерское решение. Диего вышел на поле на 81-й минуте, заменив Олега Синицу.

Первая лига. 8-й тур, 29 сентября. Ужгород, стадион «Авангард»

Металлист – Левый Берег – 0:1

Гол: Диего, 90

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Энрике (Левый Берег).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Левый Берег Киев Андрей Гаврюшов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
29.09.2025, 06:23 28
Футбол
