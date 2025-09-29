Первая игра без Гаврюшова. Левый Берег в конце матча дожал Металлист

В понедельник, 29 сентября, состоялся матч восьмого тура Первой лиги. Харьковский «Металлист» в Ужгороде принимал «Левый Берег». Встреча закончилась победой гостей со счетом 1:0.

Киевский клуб проводил первый матч после отставки главного тренера Андрея Гаврюшова. К матчу с «Металлистом» команду готовил тренер «Левого Берега-2» Вячеслав Нивинский.

Не смотря на отставку тренера, «Левый Берег» считался фаворитом поединка. Но и «Металлист» нельзя было сбрасывать со счетов.

И все же победу одержал киевский клуб. Единственный гол на 90-й минуте забил Диего.

Сработало тренерское решение. Диего вышел на поле на 81-й минуте, заменив Олега Синицу.

Первая лига. 8-й тур, 29 сентября. Ужгород, стадион «Авангард»

Металлист – Левый Берег – 0:1

Гол: Диего, 90

Видеозапись матча

Инфографика