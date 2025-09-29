Металлист – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Матч начнется 29 сентября в 13:00 по Киеву
В понедельник, 29 сентября состоится поединок 8-го тура Первой лиги Украины между «Металлистом» и «Левым Берегом». По киевскому времени игра начнется в 13:00.
Металлист
Не слишком уверенно смотрится харьковская команда в текущем сезоне. Вкус победы в чемпионате коллектив ощутил только в 6-й игре, когда со счетом 3:1 одолел запорожский «Металлург». В остальных 5 поединках коллектив трижды проиграл и два раза сыграл вничью. С 5-ю баллами на счету харьковчане занимают 14-ю строчку турнирной таблицы на данный момент.
В Кубке Украины клуб смог дойти до 1/16 финала, однако там уступил «ЛНЗ Черкассам» со счетом 2:0.
Левый Берег
После неудачного сезона в УПЛ киевляне вернули в уже знакомую Первую лигу. За 6 сыгранных игр статистика «Левого Берега» довольно равна – 3 победы и 3 поражения. Благодаря этим результатам клуб с 9 очками занимает 7-е место турнирной таблицы на данный момент.
В Кубке Украины киевляне смогли выбить «Кудровку» и пройти в 1/16 финала, однако коллектив минимально уступил «Виктории» и завершил выступления на турнире.
Личные встречи
Коллективы еще ни разу не играли между собой в очных играх.
Интересные факты
- Лишь в 1 из 8 официальных матчах этого сезона «Металлист» смог сохранить ворота сухими. Произошло это против любительского «Маяка Сарны» в Кубке Украины.
- «Левый Берег» проиграл в каждом из последних 3-х матчей.
- Безвыигрышная серия «Металлиста» в домашних играх длится уже 5 поединков подряд.
Прогноз
Я поставлю на тотал менее 3 с коэффициентом 1.51.
13:00
