Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Металлист
29.09.2025 13:00 – FT 0 : 1
Левый Берег
Украина. Первая лига
АНИЩЕНКО: «Не хватило опыта – нужно было прервать атаку»

Тренер харьковского «Металлиста» прокомментировал поражение против «Левого Берега»

ФК Металлист. Андрей Анищенко

Тренер харьковского «Металлиста» Андрей Анищенко подвел итоги выездного поединка против «Левого Берега» в рамках восьмого тура Первой лиги Украины. Клуб из Харькова минимально уступил сопернику со счетом 0:1.

– Если брать игру в целом – очень обидно, что не дотерпели и не доиграли чуть-чуть, не хватило.

Если говорить о моменте, который привел к пропущенному мячу, то ребятам не хватило опыта – нужно было прервать атаку соперника немного раньше. Это опыт, который, конечно, приходит только с количеством матчей против таких соперников, как сегодня. Команда, которая еще недавно играла в Премьер-лиге, – очень сильный оппонент.

Нам не хватило одного-двух дней для нормального восстановления. Но ребята держались, сколько могли. Кто-то играл не на своих привычных позициях, но все старались бороться до конца.

Еще раз скажу: нужно уметь держать удар и двигаться дальше, потому что впереди еще достаточно матчей, чтобы исправить ситуацию.

– Кажется, что у соперника сегодня сработал так называемый «эффект нового тренера». Почувствовали ли вы, что команда выглядела совсем иначе, чем в предыдущих играх?

– Не могу комментировать, какие именно изменения произошли у соперника и насколько они повлияли на команду. Да, пришел новый тренер. Возможно, были изменения в тренировочном процессе, какие-то психологические моменты… Но нельзя сказать, что их рисунок игры кардинально изменился.

Хотя несколько игроков, которые пропускали матч с «Буковиной», сегодня вернулись. А это футболисты основного состава, поэтому команда выглядела несколько иначе, чем в прошлом туре.

– Уже не впервые отсутствие левых защитников вы закрываете номинально правофланговым игроком Петром Луцивым. Кроме того, в центре нападения действует Богдан Порох, а справа в обороне – Денис Пидручный. Довольны ли вы их игрой?

– К сожалению, на этих позициях сейчас играют ребята, которые просто закрывают их по необходимости. Это уже не впервые у нас кадровые проблемы. Хорошо, что игроки – молодцы: уже второй матч подряд они смотрятся на этих ролях неплохо, выполняют максимум из того, что могут. Но нам бы хотелось иметь дополнительный резерв, чтобы можно было варьировать состав, особенно когда матчи идут каждые три-четыре дня.

– Тем не менее, видите ли вы положительные тенденции в последних играх команды?

– Конечно! Ребята начали нас слушать. Нам немного не хватает сыгранности именно одним составом. Как только мы к этому придем, ребята будут чувствовать друг друга на поле, и результат обязательно придет.

– Дефицит сыгранности – это та цена, которую клуб платит за присутствие своих игроков в сборных Украины. Вы согласны?

– Возможно, и так. Мы рады, что наши ребята представляют Украину на чемпионате мира. Очень хорошо сыграли, молодцы, мы за них радуемся, но нам их немного не хватает.

Металлист Харьков Левый Берег Киев Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Андрей Анищенко
Андрей Витренко Источник: ФК Металлист
