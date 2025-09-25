Шарана и Кучука не будет. Левый Берег может возглавить зарубежный тренер

Неудачные выступления «Левого Берега» в ходе нынешнего чемпионата в Первой лиге, которые привели к отставке его руководителя Андрея Гаврюшова, заставляют руководство клуба искать замену.

Как стало известно Sport.ua, в шорт-листе «лелек» кандидатуры Владимира Шарана и Леонида Кучука, которые назывались вероятными преемниками Виталия Первака, не рассматриваются. Скорее всего, президент ФК «Левый берег» Николай Лавренко остановит свой выбор на другом специалисте. Им может стать зарубежный специалист, который был связан с украинским футболом. Пока его фамилия не разглашается.

Окончательно тренерский вопрос должен решиться после возвращения Лавренко из-за границы, где он находится по делам.

Интересно, что увольнение Гаврюшова произошло накануне его дня рождения, который специалист отмечал 24 сентября. На посту главного тренера «Левого берега» он успел поработать три с половиной месяца.