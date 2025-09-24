Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто возглавил Левый Берег после отставки главного тренера
Украина. Первая лига
24 сентября 2025, 17:51 |
565
0

Стало известно, кто возглавил Левый Берег после отставки главного тренера

Андрей Гаврюшов отработал в должности всего несколько месяцев

24 сентября 2025, 17:51 |
565
0
Стало известно, кто возглавил Левый Берег после отставки главного тренера
ФК Левый Берег. Вячеслав Нивинский

23 сентября был уволен главный тренер перволигового «Левого Берега» Андрей Гаврюшов.

Как стало известно Sport.ua, к календарному поединку 8 тура с «Металлистом», который запланирован на 29 сентября, команду будет готовить Вячеслав Нивинский, который был у руля второлигового «Левого Берега-2».

По имеющейся информации, клубное руководство на следующей неделе определится с тем, как долго Нивинский будет исполнять обязанности главного тренера.

Сейчас в активе футболистов «Левого Берега» 9 очков и они занимают 7-е место в Первой лиге.

По теме:
Металлург – Металлист. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Моуриньо обвинили в предательстве из-за сотрудничества с Бенфикой
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Андрей Гаврюшов Первая лига Украины отставка Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу инсайд Левый Берег-2 Киев назначение тренера
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Футбол | 24 сентября 2025, 00:16 13
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным

Команда Риу Аве сумела спасти игру, забив мяч в компенсированное время

Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Бокс | 24 сентября 2025, 07:54 0
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»

Бывший чемпион мира – об Александре Усике

Кубок Украины. Винницкая Нива отгрузила 7 мячей в ворота Горняка-Спорт
Футбол | 24.09.2025, 17:23
Кубок Украины. Винницкая Нива отгрузила 7 мячей в ворота Горняка-Спорт
Кубок Украины. Винницкая Нива отгрузила 7 мячей в ворота Горняка-Спорт
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Футбол | 24.09.2025, 07:02
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Футбол | 24.09.2025, 14:10
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 28
Футбол
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
23.09.2025, 09:41
Футбол
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 5
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
22.09.2025, 19:05 8
Футбол
Богачук столкнулся с ужасными последствиями после поражения от Адамса
Богачук столкнулся с ужасными последствиями после поражения от Адамса
22.09.2025, 19:42 2
Бокс
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
Карл ФРОЧ: «Кличко его просто душил. Он слишком большой»
22.09.2025, 22:56
Бокс
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем