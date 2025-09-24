Стало известно, кто возглавил Левый Берег после отставки главного тренера

23 сентября был уволен главный тренер перволигового «Левого Берега» Андрей Гаврюшов.

Как стало известно Sport.ua, к календарному поединку 8 тура с «Металлистом», который запланирован на 29 сентября, команду будет готовить Вячеслав Нивинский, который был у руля второлигового «Левого Берега-2».

По имеющейся информации, клубное руководство на следующей неделе определится с тем, как долго Нивинский будет исполнять обязанности главного тренера.

Сейчас в активе футболистов «Левого Берега» 9 очков и они занимают 7-е место в Первой лиге.