Олег БЛОХИН: «Вы опустились на очень низкий уровень»

Бывший обладатель Золотого мяча Олег Блохин раскритиковал современную спортивную журналистику в Украине.

«Я люблю журналистов, когда они задают нормальные вопросы, а не говорят что-то бессмысленное. Как-то на пресс-конференции один 18-летний парень говорит: «Давайте поговорим о футболе». Я ответил: «Давай, только закончу пресс-конференцию – приходи, и поговорим».

И второе. В целом футбольная и спортивная журналистика, вы опустились на очень низкий уровень», – сказал Блохин.

