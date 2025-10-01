Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олег БЛОХИН: «Вы опустились на очень низкий уровень»
Украина. Премьер лига
01 октября 2025, 03:46
Олег БЛОХИН: «Вы опустились на очень низкий уровень»

Тренер раскритиковал украинскую спортивную журналистику

01 октября 2025, 03:46 |
Олег БЛОХИН: «Вы опустились на очень низкий уровень»
УАФ. Олег Блохин

Бывший обладатель Золотого мяча Олег Блохин раскритиковал современную спортивную журналистику в Украине.

«Я люблю журналистов, когда они задают нормальные вопросы, а не говорят что-то бессмысленное. Как-то на пресс-конференции один 18-летний парень говорит: «Давайте поговорим о футболе». Я ответил: «Давай, только закончу пресс-конференцию – приходи, и поговорим».

И второе. В целом футбольная и спортивная журналистика, вы опустились на очень низкий уровень», – сказал Блохин.

Ранее Йожеф Сабо назвал лучшего игрока в истории украинского футбола, выбрав между Шевченко и Блохиным.

Олег Блохин
Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
