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Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 23:08 |
1488
1

Сабо назвал лучшего игрока в истории украинского футбола

Известный экс-тренер выбрал между Андреем Шевченко и Олегом Блохиным

14 июня 2025, 23:08 |
1488
1
Сабо назвал лучшего игрока в истории украинского футбола
УАФ. Йожеф Сабо

Известный экс-тренер и экс-игрок «Динамо» Киев Йожеф Сабо назвал лучшего футболиста в истории Украины.

«Для меня Шевченко – лучший футболист в истории Украины. Он номер 1. Затем идет Блохин.

Потому что Андрей выступал за границей и достиг там успеха, был лучшим в Милане, выиграл Лигу чемпионов и «Золотой мяч», Блохин – прекрасный футболист, но он выступал на высоком уровне только в нашем чемпионате», – сказал Сабо.

Ранее бывший игрок и главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился эмоциями от чемпионства киевлян в УПЛ.

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Йожеф Сабо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Шевченко Олег Блохин
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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Saltovka
Лучший игрок в истории украинского футбола это парниша с ХТЗ по имени Вова. Универсал! Он на блохина и шевченка сверху ссал!
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