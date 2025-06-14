Сабо назвал лучшего игрока в истории украинского футбола

Известный экс-тренер и экс-игрок «Динамо» Киев Йожеф Сабо назвал лучшего футболиста в истории Украины.

«Для меня Шевченко – лучший футболист в истории Украины. Он номер 1. Затем идет Блохин.

Потому что Андрей выступал за границей и достиг там успеха, был лучшим в Милане, выиграл Лигу чемпионов и «Золотой мяч», Блохин – прекрасный футболист, но он выступал на высоком уровне только в нашем чемпионате», – сказал Сабо.

Ранее бывший игрок и главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился эмоциями от чемпионства киевлян в УПЛ.