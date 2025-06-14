Украина. Премьер лига14 июня 2025, 23:08 |
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Сабо назвал лучшего игрока в истории украинского футбола
Известный экс-тренер выбрал между Андреем Шевченко и Олегом Блохиным
14 июня 2025, 23:08 |
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Известный экс-тренер и экс-игрок «Динамо» Киев Йожеф Сабо назвал лучшего футболиста в истории Украины.
«Для меня Шевченко – лучший футболист в истории Украины. Он номер 1. Затем идет Блохин.
Потому что Андрей выступал за границей и достиг там успеха, был лучшим в Милане, выиграл Лигу чемпионов и «Золотой мяч», Блохин – прекрасный футболист, но он выступал на высоком уровне только в нашем чемпионате», – сказал Сабо.
Ранее бывший игрок и главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился эмоциями от чемпионства киевлян в УПЛ.
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