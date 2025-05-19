«Шовковский – это мой парень». Сабо прокомментировал чемпионство «Динамо»

Бывший игрок и главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился со Sport.ua впечатлениями об очередном, уже тридцатом по счету, чемпионстве «бело-синих». Оно было завоевано в матче 29 тура УПЛ в Одессе, где команда Александра Шовковского сыграла вничью, 1:1, с «Черноморцем».

– Я поздравляю «динамовцев» с получением золотых медалей. Молодцы. За «Динамо» я болею, потому что это мой клуб. Тем более, что в нем Шовковский – это мой парень. Его я взял в команду, когда ему было 17 или 18 лет. Если же говорить о нашем чемпионате, то тот футбол, который демонстрируют команды, не тот футбол, который мне хотелось бы видеть. С удовольствием смотрю чемпионаты Англии, Франции и других ведущих футбольных стран, клубы которых играют совсем по-другому.

– В одесском матче стала известна и судьба «Черноморца», который за один тур до финиша потерял все шансы на сохранение прописки в элите.

– Жаль, жаль. Чтобы команда с такими традициями вылетела... Обидно. Неужели ничего в Одессе не могли сделать раньше, чтобы этого не допустить? Это ведь и город большой, и красавец-стадион – все есть. Не знаю, кто там управляет клубом. Требовалось раньше, еще когда раздался первый тревожный звонок, немедленно что-то делать. А так пустили все на самотек – вот это и привело к понижению в классе. Жаль… Но будем надеяться, что одесситы год будут в низшем дивизионе, но потом снова вернутся в Премьер-лигу.

– Недавно Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в содействии армии РФ со стороны бывшего футболиста донецкого «Шахтера» и сборной Украины Анатолия Тимощука. Что скажете по этому поводу?

– Он сейчас в России, идет война и его не выдадут. Так падло такое, что ему дорога в Украину уже закрыта. А теперь – тем более.

Ранее мы сообщали, что звезда «Динамо» ответил хейтеру после празднования чемпионства.