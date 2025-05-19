ФОТО. «Иди нах*й, бро». Звезда Динамо ответил хейтеру после чемпионства

В воскресенье, 18 мая, состоялся матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Черноморец» и «Динамо».

Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе. Поединок завершился со счетом 1:1 и гарантировал киевлянам чемпионство в сезоне 2024/25.

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После поединка форвард киевлян Владислав Ванат в черных очках активно праздновал чемпионство, за что нарвался на критику от одного из подписчиков в социальных сетях. Фанат раскритиковал нападающего за чрезмерные «понты» во время празднования чемпионства, за что был послан во всем известном направлении.

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