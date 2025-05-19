Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. «Иди нах*й, бро». Звезда Динамо ответил хейтеру после чемпионства
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 00:10 |
828
2

ФОТО. «Иди нах*й, бро». Звезда Динамо ответил хейтеру после чемпионства

Владислав Ванат не сдержался, когда получил критику в свой адрес

19 мая 2025, 00:10 |
828
2
ФОТО. «Иди нах*й, бро». Звезда Динамо ответил хейтеру после чемпионства
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

В воскресенье, 18 мая, состоялся матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Черноморец» и «Динамо».

Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе. Поединок завершился со счетом 1:1 и гарантировал киевлянам чемпионство в сезоне 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка форвард киевлян Владислав Ванат в черных очках активно праздновал чемпионство, за что нарвался на критику от одного из подписчиков в социальных сетях. Фанат раскритиковал нападающего за чрезмерные «понты» во время празднования чемпионства, за что был послан во всем известном направлении.

ФОТО. «Иди нах*й, бро». Звезда Динамо ответил хейтеру после чемпионства

По теме:
«За вас». Ракицкий обратился к фанатам после вылета Черноморца из УПЛ
Чернигов сильнее в битве лидеров, дублеры Ворсклы сыграли вничью
Виталий ПЕРВАК: «У Левого Берега появился шанс удержаться в УПЛ»
Владислав Ванат болельщики фанаты Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Динамо фото
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
Футбол | 18 мая 2025, 09:13 10
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам

«Трабзонспор» изучает летний трансфер украинца

Динамо приблизилось к Шахтеру по количеству трофеев в независимой Украине
Футбол | 18 мая 2025, 17:56 29
Динамо приблизилось к Шахтеру по количеству трофеев в независимой Украине
Динамо приблизилось к Шахтеру по количеству трофеев в независимой Украине

Киевская команда в 17-й раз завоевала чемпионский титул

Не сдержался. Камеры зафиксировали эмоциональную выходку Трубина
Футбол | 18.05.2025, 10:46
Не сдержался. Камеры зафиксировали эмоциональную выходку Трубина
Не сдержался. Камеры зафиксировали эмоциональную выходку Трубина
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Футбол | 18.05.2025, 12:07
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Футбол | 19.05.2025, 00:16
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
Сука тупі лугандони бл, як ви вже заіпали. 
Ответить
+1
micha(ZAKARPATTJA)
Як діти, чс слово...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал готовит трансфер трех звезд. Перес хочет сорвать летний рынок
Реал готовит трансфер трех звезд. Перес хочет сорвать летний рынок
17.05.2025, 01:37
Футбол
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
17.05.2025, 21:01 3
Футбол
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
18.05.2025, 00:41 2
Футбол
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
17.05.2025, 04:44 3
Футбол
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
17.05.2025, 20:31 22
Футбол
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
18.05.2025, 08:41 11
Футбол
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
17.05.2025, 19:58 1
Хоккей
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
17.05.2025, 21:56 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем