БУРЯК: «The Best FIFA? Блохин оказался бы в этом списке»

Недавно была определена символическая сборная The Best FIFA Football Awards. Знаменитый футболист киевского «Динамо» Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил список этих футболистов, а также провел параллель с украинскими звездами.

– Леонид Иосифович, как оцените список символической сборной 2025 года The Best FIFA Football Awards 2025? Начнем с вратаря и обороны. Там голкипер Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» / «Манчестер Сити»), а также защитники Нуну Мендеш («ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Вильян Пачо («ПСЖ») и Ашраф Хакими («ПСЖ»)

– Все футболисты, которых ты назвал, достойно играют и выручают. Это хорошая линия обороны. Ван Дейк и все остальные – это достаточно хорошие и сильные футболисты.

– Два защитника «ПСЖ» в списке лучших защитников! Значит и Илья Забарный в будущем может оказаться в такой сборной!

– «ПСЖ» – это в принципе достаточно хорошая команда. Я где-то месяц назад сказал, что, если бы «ПСЖ» в это время оказался в финале Лиги чемпионов, то он бы его выиграл. Как и месяц назад «Бавария». Она просто прекрасно выглядела и фантастически играла!

– На вашей позиции расположились Педри («Барселона»), Витинья («ПСЖ»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) и Коул Палмер («Челси»)!

– Я думаю, что Витинья без комментариев. Это сейчас, наверное, один из лучших футболистов. Остальные полузащитники – это тоже хорошие футболисты. Но выделю больше всего Витинью.

– В нападении расположились Усман Дембеле («ПСЖ») и Ламин Ямаль («Барселона»)!

– Ямаль – это достаточно молодой, хороший футболист. Он феерит. Дембеле, конечно, очень хороший футболист. Он является обладателем «Золотого мяча». Конечно, победитель «Золотого мяча» – это серьезное звание. Это достаточно сильный футболист. Но я за то, что сейчас особняком стоит Мбаппе. Нравится Килиан кому-то или не нравится, но он постоянно выручает сборную и «Реал». И фактически у него много забитых мячей уже!

– Если взять легендарное «Динамо» 70-х годов в пример, то вы и Олег Блохин наверняка оказались бы в этом списке лучших 11 футболистов мира?

– Я не хочу о себе говорить. Но Блохин оказался бы в этом списке. Тогда был достаточно хороший футбол. Это был результативный футбол. Блохин выделялся скоростью и умением забивать. Эти люди стоили бы больших денег. Но и сейчас достаточно много хороших футболистов. В то время играли и побеждали. Я уверен, что та когорта футболистов, которая в то время играла, они сейчас были бы звездами.

– И Блохин в списке лучших нападающих мира точно оказался бы?

– Конечно.

– В контексте The Best FIFA Football Awards и экс-динамовцев в Европе, как оцените игру украинцев Цыганкова и Ваната за «Жирону»? Виктор недавно дубль оформил и Ванат забивает.

– Все, что связано с «Динамо», с теми, кто выступает заграницей (и Илья Забарный, и эти футболисты), когда они хорошо играют, мы ими восхищаемся. Потенциал у этих футболистов, конечно, очень большой. То, что Цыганков там находится, это уже адаптированный игрок. Он знает уже испанскую лигу. Что касается Ваната, то он здесь тоже не потерялся. Влад много забивал для клуба. Это наши футболисты, которые играют, с которыми я знаком, которых я знаю лично.