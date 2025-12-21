Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БУРЯК: «The Best FIFA? Блохин оказался бы в этом списке»
Другие новости
21 декабря 2025, 19:53 | Обновлено 21 декабря 2025, 20:01
1302
0

БУРЯК: «The Best FIFA? Блохин оказался бы в этом списке»

Знаменитый игрок Динамо оценил символическую сборную 2025 от ФИФА

21 декабря 2025, 19:53 | Обновлено 21 декабря 2025, 20:01
1302
0
БУРЯК: «The Best FIFA? Блохин оказался бы в этом списке»
Архивное фото. Леонид Буряк и Олег Блохин

Недавно была определена символическая сборная The Best FIFA Football Awards. Знаменитый футболист киевского «Динамо» Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил список этих футболистов, а также провел параллель с украинскими звездами.

– Леонид Иосифович, как оцените список символической сборной 2025 года The Best FIFA Football Awards 2025? Начнем с вратаря и обороны. Там голкипер Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» / «Манчестер Сити»), а также защитники Нуну Мендеш («ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Вильян Пачо («ПСЖ») и Ашраф Хакими («ПСЖ»)

– Все футболисты, которых ты назвал, достойно играют и выручают. Это хорошая линия обороны. Ван Дейк и все остальные – это достаточно хорошие и сильные футболисты.

– Два защитника «ПСЖ» в списке лучших защитников! Значит и Илья Забарный в будущем может оказаться в такой сборной!

– «ПСЖ» – это в принципе достаточно хорошая команда. Я где-то месяц назад сказал, что, если бы «ПСЖ» в это время оказался в финале Лиги чемпионов, то он бы его выиграл. Как и месяц назад «Бавария». Она просто прекрасно выглядела и фантастически играла!

– На вашей позиции расположились Педри («Барселона»), Витинья («ПСЖ»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) и Коул Палмер («Челси»)!

– Я думаю, что Витинья без комментариев. Это сейчас, наверное, один из лучших футболистов. Остальные полузащитники – это тоже хорошие футболисты. Но выделю больше всего Витинью.

– В нападении расположились Усман Дембеле («ПСЖ») и Ламин Ямаль («Барселона»)!

– Ямаль – это достаточно молодой, хороший футболист. Он феерит. Дембеле, конечно, очень хороший футболист. Он является обладателем «Золотого мяча». Конечно, победитель «Золотого мяча» – это серьезное звание. Это достаточно сильный футболист. Но я за то, что сейчас особняком стоит Мбаппе. Нравится Килиан кому-то или не нравится, но он постоянно выручает сборную и «Реал». И фактически у него много забитых мячей уже!

– Если взять легендарное «Динамо» 70-х годов в пример, то вы и Олег Блохин наверняка оказались бы в этом списке лучших 11 футболистов мира?

– Я не хочу о себе говорить. Но Блохин оказался бы в этом списке. Тогда был достаточно хороший футбол. Это был результативный футбол. Блохин выделялся скоростью и умением забивать. Эти люди стоили бы больших денег. Но и сейчас достаточно много хороших футболистов. В то время играли и побеждали. Я уверен, что та когорта футболистов, которая в то время играла, они сейчас были бы звездами.

– И Блохин в списке лучших нападающих мира точно оказался бы?

– Конечно.

– В контексте The Best FIFA Football Awards и экс-динамовцев в Европе, как оцените игру украинцев Цыганкова и Ваната за «Жирону»? Виктор недавно дубль оформил и Ванат забивает.

– Все, что связано с «Динамо», с теми, кто выступает заграницей (и Илья Забарный, и эти футболисты), когда они хорошо играют, мы ими восхищаемся. Потенциал у этих футболистов, конечно, очень большой. То, что Цыганков там находится, это уже адаптированный игрок. Он знает уже испанскую лигу. Что касается Ваната, то он здесь тоже не потерялся. Влад много забивал для клуба. Это наши футболисты, которые играют, с которыми я знаком, которых я знаю лично.

По теме:
Тренер Жироны сообщил о состоянии здоровья травмированного украинца
Ямаль приблизился к рекорду Мбаппе XXI века
Рафинья и Ямаль. Барселона на выезде обыграла Вильярреал
Леонид Буряк Олег Блохин награды ФИФА символическая сборная Вирджил ван Дейк Джанлуиджи Доннарумма Усман Дембеле Ашраф Хакими Педри Джуд Беллингем Нуну Мендеш Коул Палмер Витинья (ПСЖ) Вильян Пачо Ламин Ямаль эксклюзив Илья Забарный ПСЖ Владислав Ванат Жирона Виктор Цыганков интервью
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Футбол | 21 декабря 2025, 17:11 6
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК

Андрей Дедяев защищал цвета сумской Виктории

Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге
Футбол | 21 декабря 2025, 19:28 0
Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге
Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге

Владислав Копотун принес ничью «Алькоркону»

«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
Футбол | 20.12.2025, 23:26
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
Итальянский изумруд: Джакомель выиграл первый масс-старт Кубка мира 2025/26
Биатлон | 21.12.2025, 16:23
Итальянский изумруд: Джакомель выиграл первый масс-старт Кубка мира 2025/26
Итальянский изумруд: Джакомель выиграл первый масс-старт Кубка мира 2025/26
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
Футбол | 21.12.2025, 14:08
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
21.12.2025, 07:22
Бокс
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 20
Футбол
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
21.12.2025, 09:45 5
Футбол
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
20.12.2025, 04:02 4
Футбол
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 10
Футбол
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
20.12.2025, 07:18 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем