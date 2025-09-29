Карлос АЛЬКАРАС: «Вероятно, это лучший период в моей карьере»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над американцем Брэндоном Накашимой в четвертьфинале ATP 1000 в Токио:

«Замечательно пройти дальше и сыграть еще один полуфинал. Это особенное событие, потому что я впервые играю здесь, в Японии, и здесь, в Токио, поэтому выход в полуфинал в моем первом выступлении – это что-то потрясающее».

«Я всегда говорю, что завершить матч – это сложно. Еще сложнее, когда у тебя были матч-пойнты, как у меня, когда я возвращался. Проиграв тот гейм, я подумал, что будет очень сложно, но я просто постарался сохранить концентрацию и сыграть несколько отличных очков в последнем гейме. Не думаю, что я когда-либо играл такой последний гейм, поэтому я очень счастлив».

«Вероятно, это лучший период в моей карьере. Я просто чувствую себя великолепно на корте, каждый раз, когда выхожу на корт. Я просто думаю, что могу сделать все. Я подхожу к концу сезона с большой уверенностью, и такие матчи, такой уровень, очень помогают сохранить высокую уверенность.

Я просто стараюсь ставить перед собой цели перед матчами, перед турнирами, и стараюсь следовать этим целям. Думаю, это очень помогает мне играть в отличный теннис и сохранять концентрацию во время матча».

