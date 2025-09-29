Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Карлос АЛЬКАРАС: «Вероятно, это лучший период в моей карьере»
ATP
29 сентября 2025, 12:45 | Обновлено 29 сентября 2025, 12:49
36
0

Карлос АЛЬКАРАС: «Вероятно, это лучший период в моей карьере»

Испанец прокомментировал победу над Брэндоном Накашимой

29 сентября 2025, 12:45 | Обновлено 29 сентября 2025, 12:49
36
0
Карлос АЛЬКАРАС: «Вероятно, это лучший период в моей карьере»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над американцем Брэндоном Накашимой в четвертьфинале ATP 1000 в Токио:

«Замечательно пройти дальше и сыграть еще один полуфинал. Это особенное событие, потому что я впервые играю здесь, в Японии, и здесь, в Токио, поэтому выход в полуфинал в моем первом выступлении – это что-то потрясающее».

«Я всегда говорю, что завершить матч – это сложно. Еще сложнее, когда у тебя были матч-пойнты, как у меня, когда я возвращался. Проиграв тот гейм, я подумал, что будет очень сложно, но я просто постарался сохранить концентрацию и сыграть несколько отличных очков в последнем гейме. Не думаю, что я когда-либо играл такой последний гейм, поэтому я очень счастлив».

«Вероятно, это лучший период в моей карьере. Я просто чувствую себя великолепно на корте, каждый раз, когда выхожу на корт. Я просто думаю, что могу сделать все. Я подхожу к концу сезона с большой уверенностью, и такие матчи, такой уровень, очень помогают сохранить высокую уверенность.

Я просто стараюсь ставить перед собой цели перед матчами, перед турнирами, и стараюсь следовать этим целям. Думаю, это очень помогает мне играть в отличный теннис и сохранять концентрацию во время матча».

Ранее Янник Синнер высказался о первом месте Алькараса в рейтинге ATP.

По теме:
Джокович, Алькарас, Синнер. Обнародована сетка турнира Six Kings Slam 2025
Как будто ничего и не было. Алькарас уверенно вышел в 1/4 финала в Токио
Карлос Алькарас – Зизу Бергс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карлос Алькарас (теннисист) Брэндон Накашима ATP Токио
Даниил Кирияка Источник: ATP Tour
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гордость украинского футбола. Андрей Шевченко празднует 49-й день рождения
Футбол | 29 сентября 2025, 08:08 5
Гордость украинского футбола. Андрей Шевченко празднует 49-й день рождения
Гордость украинского футбола. Андрей Шевченко празднует 49-й день рождения

Вспомним основные события в карьере легендарного нападающего

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Футбол | 29 сентября 2025, 06:23 23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо

Горняки разгромили Рух, а динамовцы упустили победу над Карпатами

ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
Футбол | 28.09.2025, 16:19
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
Турки Аль-Шейх запланировал грандиозное шоу – три поединка, пять чемпионов
Бокс | 28.09.2025, 14:37
Турки Аль-Шейх запланировал грандиозное шоу – три поединка, пять чемпионов
Турки Аль-Шейх запланировал грандиозное шоу – три поединка, пять чемпионов
Киченок завершила выступления в Пекине, разгромно проиграв Эррани и Паолини
Теннис | 29.09.2025, 08:39
Киченок завершила выступления в Пекине, разгромно проиграв Эррани и Паолини
Киченок завершила выступления в Пекине, разгромно проиграв Эррани и Паолини
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Не Осака. Определена соперница Костюк в 3-м круге турнира WTA 1000 в Пекине
Не Осака. Определена соперница Костюк в 3-м круге турнира WTA 1000 в Пекине
27.09.2025, 14:01 5
Теннис
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 2
Футбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
27.09.2025, 10:42
Футбол
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
28.09.2025, 03:59 2
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 219
Футбол
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем