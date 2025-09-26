Янник СИННЕР: «Он заслуживает быть на первом месте в рейтинге»

Итальянский теннисит Янник Синнер высказался о Карлосе Алькарасе:

«Сезон прошел так, как прошел. Да, мы разделили турниры Большого шлема, но у нас все равно были два очень разных сезона.

Я очень, очень доволен сезоном, который я провел или провожу, потому что с моей стороны то, что я сделал, было замечательным. Но также и то, что делает Карлос, выиграв в этом году много-много титулов.

Да, я имею в виду, что он заслуживает быть там (прим – на первом месте рейтинга ATP). Все просто. Он сыграл больше турниров и сыграл все турниры очень, очень хорошо. Если он выигрывал или достигал отличных результатов, он заслуживает быть там».

Ранее Синнер разгромил Чилича на старте турнира в Пекине.