Чемпион тоже может проигрывать. Милан в меньшинстве одолел Наполи
Аллегри разрушил и эту неудачную серию по возвращении на «Сан-Сиро»
Итальянской Серии A. 5-й тур.
«Милан» – «Наполи» - 2:1
Голы: Салемакерс, 3, Пулишич, 31 – Де Брюйне, 60 (пен.)
Предупреждения: Рабьо, 90
Удаление: Эступиньян, 57 (грубый фол)
«Милан»: Меньян – Павлович, Габбия, Томори (Де Винтер, 79) – Эступиньян, Рабьо, Модрич, Фофана (Лофтус-Чик, 80), Салемакерс (Атекаме, 69) – С. Хименес (Леау, 68), Пулишич (Бартезаги, 59).
«Наполи»: Мерет – Гутьеррес, Жезус, Мариануччи, Ди Лоренцо – Лоботка (Гилмор, 90+3) – Мактоминей (Нерес, 73), Де Брюйне (Эльмас, 73), Замбо-Ангисса, Политано (Ланг, 77) – Хойлунн (Лукка, 73).
Арбитр: Даниэле Киффи (Падова, Италия)
Стадион: «Сан-Сиро» (Милан).
Удары (в створ) – 6 (3) : 19 (7)
Угловые – 1:7
Оффсайды – 1:0
МИЛАН - НАПОЛІ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 22°C
