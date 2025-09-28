Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпион тоже может проигрывать. Милан в меньшинстве одолел Наполи
Чемпионат Италии
Милан
28.09.2025 21:45 – FT 2 : 1
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 сентября 2025, 23:49 |
390
0

Чемпион тоже может проигрывать. Милан в меньшинстве одолел Наполи

Аллегри разрушил и эту неудачную серию по возвращении на «Сан-Сиро»

28 сентября 2025, 23:49 |
390
0
Чемпион тоже может проигрывать. Милан в меньшинстве одолел Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Итальянской Серии A. 5-й тур.

«Милан» – «Наполи» - 2:1

Голы: Салемакерс, 3, Пулишич, 31 – Де Брюйне, 60 (пен.)

Предупреждения: Рабьо, 90

Удаление: Эступиньян, 57 (грубый фол)

«Милан»: Меньян – Павлович, Габбия, Томори (Де Винтер, 79) – Эступиньян, Рабьо, Модрич, Фофана (Лофтус-Чик, 80), Салемакерс (Атекаме, 69) – С. Хименес (Леау, 68), Пулишич (Бартезаги, 59).

«Наполи»: Мерет – Гутьеррес, Жезус, Мариануччи, Ди Лоренцо – Лоботка (Гилмор, 90+3) – Мактоминей (Нерес, 73), Де Брюйне (Эльмас, 73), Замбо-Ангисса, Политано (Ланг, 77) – Хойлунн (Лукка, 73).

Арбитр: Даниэле Киффи (Падова, Италия)

Стадион: «Сан-Сиро» (Милан).

Удары (в створ) – 6 (3) : 19 (7)
Угловые – 1:7
Оффсайды – 1:0

МИЛАН - НАПОЛІ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 22°C

По теме:
Милан – Наполи – 2:1. Как забил Де Брюйне. Видео голов и обзор матча
Падение действующего чемпиона от бывшего. Статистика матча Милан – Наполи
ВИДЕО. Реакция Гасперини на первый гол Довбика в сезоне 2025/26
Милан Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Милан - Наполи отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Футбол | 28 сентября 2025, 07:05 17
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове

Тренер считает, что Александр Караваев неудачно отрабатывал в обороне

Сорокам подрезали крылья. Арсенал вырвал победу в матче против Ньюкасла
Футбол | 28 сентября 2025, 20:33 12
Сорокам подрезали крылья. Арсенал вырвал победу в матче против Ньюкасла
Сорокам подрезали крылья. Арсенал вырвал победу в матче против Ньюкасла

Победу канонирам в матче АПЛ принес гол Габриэла на 90+6 минуте

Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Футбол | 28.09.2025, 02:05
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Футбол | 28.09.2025, 00:03
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Микель АРТЕТА: «Есть определенные вещи, которые очень предсказуемы»
Футбол | 28.09.2025, 23:06
Микель АРТЕТА: «Есть определенные вещи, которые очень предсказуемы»
Микель АРТЕТА: «Есть определенные вещи, которые очень предсказуемы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
28.09.2025, 03:59 2
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
27.09.2025, 14:38 1
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
27.09.2025, 04:26 3
Бокс
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
27.09.2025, 05:09 3
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
27.09.2025, 02:34
Бокс
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем