Антонио КОНТЕ: «Замены Де Брюйне и Мактоминея были верными решениями»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал поражение от "Милана" (1:2) в матче 5-го тура Серии А.

О матче

«Жаль, что сразу пропустили гол, могли сыграть лучше как команда. Всегда есть моменты, которые нужно совершенствовать, и оказаться в роли догоняющих на Сан-Сиро было непросто. В целом мне понравилась игра команды: даже в первом тайме мы высоко прессинговали Милан и создавали моменты. В последнее время мы пропускаем немного больше обычного, хотя защита всегда была нашей сильной стороной. Надо продолжать работать, но выступление мне понравилось – против такого соперника, как «Милан», физически очень крепкого. Это должно дать нам хорошие ощущения, но в то же время нужно добавить».

Стал ли этот «Наполи» более уязвимым?

«Начнем с того, что это первое поражение в пяти матчах, еще и на Сан-Сиро против Милана, а не против аутсайдера. У «Милана» большое качество, логично, что они могут забить два гола. Но надо играть лучше как команда, и ребята это отлично понимают: атакуем и защищаемся все вместе. Нужно немного больше внимания и концентрации. За 0:2 становится тяжело, но мы начали играть, создавали моменты, но в конце концов нужно еще и забивать».

Марианцы вместо Бойкемы?

«Лука – футболист, которого «Наполи» купил, он часть состава. В заявке на Лигу чемпионов его нет, в среду он бы все равно не сыграл. Он хорошо тренировался, заслужил возможность выйти на поле, имеет большой потенциал и доказал, что может играть на этом уровне. Сегодня он заслужил шанс. Надеюсь, в среду ничего не случится с Бойкемой и Хуаном Жезусом, потому что других центрбеков у нас нет. Ди Лоренцо дисквалифицирован, у Спинаццоли и Оливеры – проблемы с мышцами, нужно смотреть по их состоянию. Когда играешь каждые три дня, нужно внимательно планировать состав. Наш прогресс будет зависеть от роста тех ребят, которые пришли на смену основным. Игровая практика в важных матчах тоже часть этого роста. Я доволен игрой Луки – это поможет ему развиваться. Гутьеррес играл впервые после долгой паузы, пришлось немного рискнуть».

Замены Где Брюйне и Мактоминея?

«Я хотел выпустить свежих игроков для единоборств один в один, потому что Милан очень плотно закрывался. Сменил нападающего на Лука, каждая замена делается, чтобы что-то улучшить, и считаю, что это были правильные решения».