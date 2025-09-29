Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
29 сентября 2025, 02:54 | Обновлено 29 сентября 2025, 05:56
Антонио КОНТЕ: «Замены Де Брюйне и Мактоминея были верными решениями»

В Италии встретились лидеры чемпионата

Антонио КОНТЕ: «Замены Де Брюйне и Мактоминея были верными решениями»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал поражение от "Милана" (1:2) в матче 5-го тура Серии А.

О матче

«Жаль, что сразу пропустили гол, могли сыграть лучше как команда. Всегда есть моменты, которые нужно совершенствовать, и оказаться в роли догоняющих на Сан-Сиро было непросто. В целом мне понравилась игра команды: даже в первом тайме мы высоко прессинговали Милан и создавали моменты. В последнее время мы пропускаем немного больше обычного, хотя защита всегда была нашей сильной стороной. Надо продолжать работать, но выступление мне понравилось – против такого соперника, как «Милан», физически очень крепкого. Это должно дать нам хорошие ощущения, но в то же время нужно добавить».

Стал ли этот «Наполи» более уязвимым?

«Начнем с того, что это первое поражение в пяти матчах, еще и на Сан-Сиро против Милана, а не против аутсайдера. У «Милана» большое качество, логично, что они могут забить два гола. Но надо играть лучше как команда, и ребята это отлично понимают: атакуем и защищаемся все вместе. Нужно немного больше внимания и концентрации. За 0:2 становится тяжело, но мы начали играть, создавали моменты, но в конце концов нужно еще и забивать».

Марианцы вместо Бойкемы?

«Лука – футболист, которого «Наполи» купил, он часть состава. В заявке на Лигу чемпионов его нет, в среду он бы все равно не сыграл. Он хорошо тренировался, заслужил возможность выйти на поле, имеет большой потенциал и доказал, что может играть на этом уровне. Сегодня он заслужил шанс. Надеюсь, в среду ничего не случится с Бойкемой и Хуаном Жезусом, потому что других центрбеков у нас нет. Ди Лоренцо дисквалифицирован, у Спинаццоли и Оливеры – проблемы с мышцами, нужно смотреть по их состоянию. Когда играешь каждые три дня, нужно внимательно планировать состав. Наш прогресс будет зависеть от роста тех ребят, которые пришли на смену основным. Игровая практика в важных матчах тоже часть этого роста. Я доволен игрой Луки – это поможет ему развиваться. Гутьеррес играл впервые после долгой паузы, пришлось немного рискнуть».

Замены Где Брюйне и Мактоминея?

«Я хотел выпустить свежих игроков для единоборств один в один, потому что Милан очень плотно закрывался. Сменил нападающего на Лука, каждая замена делается, чтобы что-то улучшить, и считаю, что это были правильные решения».

По теме:
ФОТО. Жена Артема Довбика покорила сеть своей красотой. 10/10
ФОТО. Джаред Лето и Ибрагимович пообщались перед матчем Милан – Наполи
Милан – Наполи – 2:1. Как забил Де Брюйне. Видео голов и обзор матча
Антонио Конте чемпионат Италии по футболу Серия A Милан Наполи Милан - Наполи пресс-конференция Кевин Де Брюйне
Александр Сильченко Источник: Tuttomercatoweb
