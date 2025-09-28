Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Милан
28.09.2025 21:45 - : -
Наполи
Испания
Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 28 сентября в 21:45 по Киеву

Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Коллаж Sport.ua

28 сентября на Сан-Сиро пройдет матч 5-го тура Серии А Италии, в котором Милан встретится с Наполи. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Милан

Команда сама себе создала проблемы в 2024-м году, решив попрощаться с успешным наставником, Пиоли. Сначала была ставка на Паулу Фонсеку, но экс-тренер Шахтера напрочь разочаровал. Его земляк, Сержиу Консейсау, начинал успешно, с побед над Интером и Ювентусом, но только в Суперкубке. Потом были фактически сплошные неудачи - от раннего вылета в Лиге чемпионов и до падения со второго места на девятое в национальном первенстве. Ну, а окончательным приговором стало поражение в кубковом финале с Болоньей.

В итоге летом на Сан-Сиро вернулся Аллегри. Новым дебютом была победа над Бари - но в кубке (на этой неделе там и Лечче разгромили). При этом в стартовом туре гранд ухитрился проиграть дома новичку, Кремонезе. Это, впрочем, стало уроком: потом были только сухие победы - с Лечче, Болоньей и Удинезе.

Наполи

Клуб при Спаллетти смог наконец-то вернуть себе чемпионский титул - такого не было со времен Марадоны! Но потом был провальный сезон 2023/2024. После этого в Неаполь приехал Конте, который любит принимать максимальные вызовы. И, хотя параллельно проект покинул Осимхен, а в январе - еще и Хвича, все равно удалось завоевать скудетто, опередив на финальной прямой оступившийся Интер.

Сейчас Антонио (который вообще-то анонсировал уход, но в итоге остался) вынужден обходиться без Лукаку, зато именно тут продолжает карьеру Де Брейне. Опытный новичок помог начать сезон с побед на внутренней арене. Но даже Кевин не сумел компенсировать раннее удаление Ди Лоренцо, и его новая команда в Лиге чемпионов начала с поражения предыдущей, Манчестер Сити.

Статистика личных встреч

У Милана была пятиматчевая беспроигрышная серия. Но в прошлом сезоне он проиграл оба очных поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, пусть не безоговорочным, хозяев арены. Но такие поединки, особенно в Италии, редко складываются зрелищно. Ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,7).

Милан
28 сентября 2025 -
21:45
Наполи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
