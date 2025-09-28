Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Милан
28.09.2025 21:45 - : -
Наполи
Италия
Милан – Наполи. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура итальянской Серии A

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 28-го сентября, состоится поединок 5-го тура итальянской Серии A, в котором сразятся «Милан» и «Наполи». Матч пройдет в Милане, на поле стадиона «Сан-Сиро», начало в 21:45.

Антонио Конте за лето сколотил такой состав, что защита чемпионского титула для «Наполи» теперь выглядит задачей-минимум. Но в Лиге чемпионов УЕФА «Наполи» при этом стартовал с поражения от «Манчестер Сити» (0:2), тогда как на внутренней арене выиграл все четыре матча с разницей мячей 9:3. Где-то поблизости расположился и «Милан», у которого в этом году нет еврокубков, но есть «безумный Макс» Аллегри, который вернулся за титулами. Но «Кремонезе» еще в первом туре (1:2) сразу поставил эти амбиции под сомнения. После этого «россонери» очки не теряли.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Милан» – «Наполи», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Милан
28 сентября 2025 -
21:45
Наполи
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
