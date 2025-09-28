В воскресенье, 28-го сентября, состоится поединок 5-го тура итальянской Серии A, в котором сразятся «Милан» и «Наполи». Матч пройдет в Милане, на поле стадиона «Сан-Сиро», начало в 21:45.

Антонио Конте за лето сколотил такой состав, что защита чемпионского титула для «Наполи» теперь выглядит задачей-минимум. Но в Лиге чемпионов УЕФА «Наполи» при этом стартовал с поражения от «Манчестер Сити» (0:2), тогда как на внутренней арене выиграл все четыре матча с разницей мячей 9:3. Где-то поблизости расположился и «Милан», у которого в этом году нет еврокубков, но есть «безумный Макс» Аллегри, который вернулся за титулами. Но «Кремонезе» еще в первом туре (1:2) сразу поставил эти амбиции под сомнения. После этого «россонери» очки не теряли.

