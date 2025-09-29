Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан – Наполи – 2:1. Как забил Де Брюйне. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Милан
28.09.2025 21:45 – FT 2 : 1
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
29 сентября 2025, 00:31 | Обновлено 29 сентября 2025, 00:39
124
0

Милан – Наполи – 2:1. Как забил Де Брюйне. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Серии A

29 сентября 2025, 00:31 | Обновлено 29 сентября 2025, 00:39
124
0
Милан – Наполи – 2:1. Как забил Де Брюйне. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

В центральном матче 5-го тура Серии А «Милан» на «Сан-Сиро» одержал важную победу над «Наполи» со счётом 2:1.

На 3-й минуте Алексис Салемакерс открыл счёт после передачи Кристиана Пулишича (1:0). А на 31-й минуте Пулишич удвоил преимущество россонери, ему ассистировал Юсуф Фофана (2:0).

Во втором тайме «Наполи» создал немало моментов и сумел отыграть один гол: на 60-й минуте Кевин Де Брюйне реализовал пенальти (2:1).

Россонери играли в меньшинстве с 57 минут, когда был удален Первис Эступиньян.

После этой победы в Серии А лидируют три команды – «Милан», «Наполи» и «Рома», которые набрали по 12 очков.

Серия А. 5-й тур, 28 сентября 2025

Милан – Наполи – 2:1

Голы: Салемакерс, 3, Пулишич, 31 – Де Брюйне, 60 (пен)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Алексис Салемакерс, 3 мин

ГОЛ! 2:0. Крістиан Пулишич, 31 мин

ГОЛ! 2:1. Кевин Де Брюйне, 60 мин (пен)

События матча

60’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин де Брюйне (Наполи).
57’
Первис Эступинан (Милан) получает красную карточку.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан), асcист Юссуф Фофана.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Милан), асcист Кристиан Пулишич.
По теме:
ФОТО. Джаред Лето и Ибрагимович пообщались перед матчем Милан – Наполи
Падение действующего чемпиона от бывшего. Статистика матча Милан – Наполи
Бетис обыграл Осасуну и вошел в зону еврокубков. Турнирная таблица Ла Лиги
Милан Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Милан - Наполи видео голов и обзор Алексис Салемакерс Кристиан Пулишич Кевин Де Брюйне Юссуф Фофана Первис Эступиньян удаление (красная карточка) пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это всегда плохой знак. У Миколенко возникли серьезные проблемы в Эвертоне
Футбол | 28 сентября 2025, 05:22 1
Это всегда плохой знак. У Миколенко возникли серьезные проблемы в Эвертоне
Это всегда плохой знак. У Миколенко возникли серьезные проблемы в Эвертоне

Бывший скаут оценил ситуацию с защитником сборной Украины

К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
Футбол | 28 сентября 2025, 23:02 9
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал

Сергей Станиславович согласился возглавить греческий «Панатинаикос»

Шовковский обвинил вратаря Динамо в недопустимой ошибке
Футбол | 29.09.2025, 00:21
Шовковский обвинил вратаря Динамо в недопустимой ошибке
Шовковский обвинил вратаря Динамо в недопустимой ошибке
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Футбол | 28.09.2025, 10:15
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
Футбол | 28.09.2025, 12:25
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Не Осака. Определена соперница Костюк в 3-м круге турнира WTA 1000 в Пекине
Не Осака. Определена соперница Костюк в 3-м круге турнира WTA 1000 в Пекине
27.09.2025, 14:01 5
Теннис
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
27.09.2025, 02:34
Бокс
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
27.09.2025, 14:38 1
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем