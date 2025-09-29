В центральном матче 5-го тура Серии А «Милан» на «Сан-Сиро» одержал важную победу над «Наполи» со счётом 2:1.

На 3-й минуте Алексис Салемакерс открыл счёт после передачи Кристиана Пулишича (1:0). А на 31-й минуте Пулишич удвоил преимущество россонери, ему ассистировал Юсуф Фофана (2:0).

Во втором тайме «Наполи» создал немало моментов и сумел отыграть один гол: на 60-й минуте Кевин Де Брюйне реализовал пенальти (2:1).

Россонери играли в меньшинстве с 57 минут, когда был удален Первис Эступиньян.

После этой победы в Серии А лидируют три команды – «Милан», «Наполи» и «Рома», которые набрали по 12 очков.

Серия А. 5-й тур, 28 сентября 2025

Милан – Наполи – 2:1

Голы: Салемакерс, 3, Пулишич, 31 – Де Брюйне, 60 (пен)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Алексис Салемакерс, 3 мин

ГОЛ! 2:0. Крістиан Пулишич, 31 мин

ГОЛ! 2:1. Кевин Де Брюйне, 60 мин (пен)