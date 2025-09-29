Милан – Наполи – 2:1. Как забил Де Брюйне. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Серии A
В центральном матче 5-го тура Серии А «Милан» на «Сан-Сиро» одержал важную победу над «Наполи» со счётом 2:1.
На 3-й минуте Алексис Салемакерс открыл счёт после передачи Кристиана Пулишича (1:0). А на 31-й минуте Пулишич удвоил преимущество россонери, ему ассистировал Юсуф Фофана (2:0).
Во втором тайме «Наполи» создал немало моментов и сумел отыграть один гол: на 60-й минуте Кевин Де Брюйне реализовал пенальти (2:1).
Россонери играли в меньшинстве с 57 минут, когда был удален Первис Эступиньян.
После этой победы в Серии А лидируют три команды – «Милан», «Наполи» и «Рома», которые набрали по 12 очков.
Серия А. 5-й тур, 28 сентября 2025
Милан – Наполи – 2:1
Голы: Салемакерс, 3, Пулишич, 31 – Де Брюйне, 60 (пен)
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Алексис Салемакерс, 3 мин
ГОЛ! 2:0. Крістиан Пулишич, 31 мин
ГОЛ! 2:1. Кевин Де Брюйне, 60 мин (пен)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший скаут оценил ситуацию с защитником сборной Украины
Сергей Станиславович согласился возглавить греческий «Панатинаикос»