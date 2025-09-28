Черноморец – Агробизнес – 1:0. Тяжелая победа лидера. Видео гола и обзор
Команда Александра Кучера возглавляет турнирную таблицу Первой лиги
В воскресенье, 28 сентября, в Одессе состоялся поединок восьмого тура Первой лиги. «Черноморец» со счетом 1:0 обыграл «Агробизнес».
Поединок по праву можно было считать матчем тура. Встречались лидер и третья команды Первой лиги. К тому же обе команды в чемпионате не проигрывали.
«Черноморец» открыл счет в начале второй половины матча. Автором гола на 49-й минуте стал Владислав Герич. Для «Агробизнеса» этот мяч стал первым пропущенным на выезде с начала чемпионата.
«Агробизнес» старался отыграться. Подопечные Александра Чижевского не хотели прерывать серию без поражений. Но попытки спасти матч к успеху не привели. «Черноморец» одержал в чемпионате пятую победу подряд.
Первая лига. 8-й тур, 28 сентября. Одесса, стадион «Черноморец»
Черноморец – Агробизнес – 1:0
Голы: Герич, 49
