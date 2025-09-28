Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Агробизнес – 1:0. Тяжелая победа лидера. Видео гола и обзор
Первая лига
Черноморец
28.09.2025 16:30 – FT 1 : 0
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
28 сентября 2025, 22:12 | Обновлено 28 сентября 2025, 22:44
202
0

Черноморец – Агробизнес – 1:0. Тяжелая победа лидера. Видео гола и обзор

Команда Александра Кучера возглавляет турнирную таблицу Первой лиги

28 сентября 2025, 22:12 | Обновлено 28 сентября 2025, 22:44
202
0
Черноморец – Агробизнес – 1:0. Тяжелая победа лидера. Видео гола и обзор
ФК Черноморец

В воскресенье, 28 сентября, в Одессе состоялся поединок восьмого тура Первой лиги. «Черноморец» со счетом 1:0 обыграл «Агробизнес».

Поединок по праву можно было считать матчем тура. Встречались лидер и третья команды Первой лиги. К тому же обе команды в чемпионате не проигрывали.

«Черноморец» открыл счет в начале второй половины матча. Автором гола на 49-й минуте стал Владислав Герич. Для «Агробизнеса» этот мяч стал первым пропущенным на выезде с начала чемпионата.

«Агробизнес» старался отыграться. Подопечные Александра Чижевского не хотели прерывать серию без поражений. Но попытки спасти матч к успеху не привели. «Черноморец» одержал в чемпионате пятую победу подряд.

Первая лига. 8-й тур, 28 сентября. Одесса, стадион «Черноморец»

Черноморец – Агробизнес – 1:0

Голы: Герич, 49

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Герыч (Черноморец).
По теме:
ДОВБИК: «Я упорно работал на тренировках, и Гасперини это видел»
Артем ДОВБИК: «Мы с Эваном подталкиваем друг друга и прогрессируем»
Рома – Верона – 2:0. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Агробизнес Владислав Герич видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
Футбол | 28 сентября 2025, 03:59 2
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного

Украинский защитник отличился дебютным голом за ПСЖ

САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
Футбол | 28 сентября 2025, 12:25 3
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»

Йожеф Йожефович раскритиковал решение не отпускать Михавко в сборную Украины U-20

Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Футбол | 28.09.2025, 02:05
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 28.09.2025, 21:08
Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 28.09.2025, 16:00
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
27.09.2025, 10:42
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 218
Футбол
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 36
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
27.09.2025, 02:34
Бокс
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
27.09.2025, 07:58 5
Бокс
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем