Черноморец – Агробизнес – 1:0. Тяжелая победа лидера. Видео гола и обзор

В воскресенье, 28 сентября, в Одессе состоялся поединок восьмого тура Первой лиги. «Черноморец» со счетом 1:0 обыграл «Агробизнес».

Поединок по праву можно было считать матчем тура. Встречались лидер и третья команды Первой лиги. К тому же обе команды в чемпионате не проигрывали.

«Черноморец» открыл счет в начале второй половины матча. Автором гола на 49-й минуте стал Владислав Герич. Для «Агробизнеса» этот мяч стал первым пропущенным на выезде с начала чемпионата.

«Агробизнес» старался отыграться. Подопечные Александра Чижевского не хотели прерывать серию без поражений. Но попытки спасти матч к успеху не привели. «Черноморец» одержал в чемпионате пятую победу подряд.

Первая лига. 8-й тур, 28 сентября. Одесса, стадион «Черноморец»

Черноморец – Агробизнес – 1:0

Голы: Герич, 49

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча